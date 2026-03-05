Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La falta de trenes deja en el paro a los 40 trabajadores de Iryo en Málaga

La medida estará inicialmente vigente hasta el próximo 23 de marzo, a la espera de la fecha definitiva de reapertura de la ruta Madrid-Málaga

Iryo espera volver a operar a partir del 23 de marzo.

Iryo espera volver a operar a partir del 23 de marzo. / IRYO - Archivo

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga lleva un mes y medio sin conexión directa con Madrid vía tren. Las fechas de reanudación del servicio ferroviario se han ido retrasando debido a diversas complicaciones y trabajos. Adif ha informado a las operadoras que la fecha de apertura será el 23 de marzo.

Pero esos días sin actividad ya tienen consecuencias laborales en los trabajadores malagueños. La operadora Iryo ha activado un ERTE a la plantilla de Iryo Málaga: “La autoridad competente ha autorizado al operador a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla adscritos a dicha base, sobre un total de 654 profesionales en la compañía”, dicen.

La medida estará inicialmente vigente hasta el próximo 23 de marzo, a la espera de la fecha definitiva de reapertura de la ruta Madrid-Málaga por parte de Adif, y conlleva el acceso de los empleados afectados a las correspondientes prestaciones por desempleo conforme a la normativa vigente.

“Asimismo, la compañía complementará dichas prestaciones hasta garantizar que todos ellos perciban el 100% de su salario habitual”, añaden.

Una vez se vuelva a la normalidad ferroviaria, Iryo se compromete a reestablecer y mantener el trabajo de dichos empleados.

La falta de trenes deja en el paro a los 40 trabajadores de Iryo en Málaga

