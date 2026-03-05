La francesa Edgar Suites compra a All Iron RE un edificio en la calle Beatas de Málaga para una residencia hotelera premium de 20 apartamentos

La compañía All Iron RE I Socimi ha alcanzado un acuerdo con el operador francés de apartahoteles premium Edgar Suites para la venta de su edificio situado en la calle Beatas 47, en pleno Centro Histórico de Málaga. Se trata de un inmueble pendiente de desarrollo que Edgar Suites reposicionará mediante un proceso de reforma y que operará como residencia hotelera premium. All Iron ha explicado este jueves que esta operación de "desinversión" se produce en el marco de su estrategia de focalizar su cartera en inmuebles de mayor tamaño.

Tras estos trabajos de reforma, que contarán con una inversión de 10,5 millones de euros, el establecimiento contará con 20 apartamentos dedicados al alojamiento de corta estancia, equivalentes a 34 habitaciones de hotel. La apertura está prevista para la primavera del 2028.

El activo, que All Iron había comprado en 2022, será comercializado y operado con la marca Edgar Suites. Este operador francés de apartahoteles premium está especializado en la reconversión de activos inmobiliarios urbanos en residencias hoteleras.

Se trata del segundo activo que Edgar Suits adquiere fuera de Francia, tras su reciente adquisición de otro edificio en Valencia, en el marco del plan de expansión en el sur de Europa que lanzó la compañía

El acuerdo, que ya ha sido comunicado a la BME Growth y que está sujeto a una condición suspensiva, supone para All Iron una plusvalía de 995.105 euros sobre el valor del activo según las cuentas anuales individuales y se ha realizado a una prima del 33% respecto a la valoración independiente del activo publicada por la compañía en junio de 2025.

Asimismo, la inversión ha supuesto una rentabilidad anual superior al 7%.

Una imagen de un apartamento de Edgar Suite, que ha adquirido un edificio para una futuro residencia hotelera premium en la calle Beatas de Málaga. / L. O.

Cartera de All Iron enfocada en activos estratégicos

All Iron RE I Socimi afirma que la venta de este edificio completa la desinversión de un activo considerado "no estratégico", con el objetivo de centrar su cartera en edificios de mayor volumen. En este contexto, la compañía tiene previsto inaugurar cuatro activos en los próximos meses.

Tras el cierre de la desinversión del inmueble de Málaga Beatas, la socimi pasa a contar con 15 inmuebles en cartera, que suman en conjunto 847 unidades, de los que 458 ya están en fase de operación.

En concreto, All Iron cuenta con nueve activos en operación: Vitoria, dos en Bilbao, Málaga, Pamplona, dos en Barcelona, Madrid y Sevilla), cinco en construcción (Sevilla, Valencia, Málaga, Alicante y Madrid), y uno en fase de desarrollo (Madrid).

Expansión de Edgar Suites en España

La expansión de Edgar Suites en España se produce en un contexto de "dinamismo turístico e inmobiliario singular" en la captación de turistas en Europa.

"Además, la evolución de la demanda, junto al endurecimiento de la regulación del alquiler vacacional entre particulares, configuran un entorno especialmente propicio para el desarrollo del modelo de Edgar Suites", señala esta empresa.

Con esta segunda operación en España, Edgar Suites continúa su estrategia de crecimiento internacional. De hecho, ya está avanzando en dos operaciones adicionales actualmente en exclusividad, lo que refuerza su apuesta por crecer en España.

Otra imagen de un apartamento de Edgar Suite, que ha adquirido un edificio para una futuro residencia hotelera premium en la calle Beatas de Málaga / L. O.

Edgar Suites asegura que existen "oportunidades atractivas" de inversión value-add en mercados europeos clave, especialmente para operadores e inversores capaces de reposicionar activos inmobiliarios de tamaño medio, entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, "un segmento que sigue siendo estructuralmente menos competitivo".

Respaldada financieramente por BC Partners Real Estate, la compañía ha mostrado un potencial inversor con más de 220 millones de euros destinados a la adquisición y transformación de activos inmobiliarios en Francia en los últimos cuatro años.

La compañía, fundada en 2016, gestiona actualmente una cartera de 27 residencias que suman más de 1.500 habitaciones distribuidas en los principales destinos franceses, como París, Lille, Burdeos, Niza o Cannes.

El reto de alcanzar 4.000 habitaciones

Con esta nueva adquisición, Edgar Suites continua con la ambición de alcanzar las 4.000 habitaciones gestionadas antes de 2030, reforzando su liderazgo en Francia e impulsando su presencia en capitales europeas clave como Madrid, Málaga, Sevilla, Lisboa o Milán.

La filial española constituye el primer paso de una estrategia internacional en pleno despliegue, que ya contempla oportunidades en Italia y Portugal. En este sentido, Edgar Suites prepara la apertura de una filial en Italia, confirmando que la internacionalización está ya en el centro de su estrategia.

La empresa cuenta con un equipo de 100 profesionales y mantiene una facturación anual de 20 millones de euros.