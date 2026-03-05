Unidad para adolescentes y jóvenes con cáncer: el Hospital Regional de Málaga da el primer paso para su creación

El Hospital Regional Universitario de Málaga creará una unidad específica para adolescentes y adultos jóvenes con cáncer para mejorar la atención oncológica en esta franja de edad. Como primer paso para poner en marcha este nuevo recurso asistencial, el centro ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar que se encargará de planificar su desarrollo y definir cómo funcionará.

La futura unidad, que se ubicará en el Hospital Materno Infantil, estará dirigida a pacientes oncohematológicos de entre 14 y 25 años y tendrá como objetivo ofrecer una atención integral, coordinada y altamente especializada, adaptada a las necesidades clínicas y psicosociales específicas de esta etapa de la vida.

La decisión de crear esta nueva unidad responde a una necesidad cada vez más reconocida por los especialistas: los adolescentes y jóvenes con cáncer constituyen un colectivo con características clínicas y psicosociales propias, que no siempre encajan en los circuitos asistenciales tradicionales, diseñados para niños o adultos.

Etapa vital

“La adolescencia y la juventud constituyen una etapa vital con características biológicas, emocionales y sociales propias, que también se reflejan en la forma de enfermar y de afrontar un proceso oncológico”, ha destacado el director médico del centro, Abel García.

Por ello, el centro ha decidido articular un modelo asistencial propio para este grupo de edad que se sitúa entre la oncología y hematología pediátrica y la de adultos, y que requiere “circuitos diferenciados, entornos adecuados y equipos con formación específica”, según han subrayado en un comunicado.

Grupo multidisciplinar

Para planificar su diseño, el hospital ha reunido a profesionales de numerosas áreas médicas y sanitarias que engloba a especialistas de hematología, oncología médica, oncología radioterápica, radiodiagnóstico, medicina nuclear, anatomía patológica, cirugía pediátrica, traumatología, neurocirugía, enfermería, psicología, trabajo social, anestesia, laboratorio y microbiología, entre otros servicios.

Su misión, según ha detallado el centro, será definir los circuitos asistenciales, los protocolos de derivación y los espacios comunes que permitan garantizar una atención continua y coordinada desde el diagnóstico hasta el seguimiento a largo plazo.

“La creación de este grupo de trabajo supone un paso decisivo hacia un modelo asistencial centrado en las necesidades globales del paciente joven, donde la excelencia clínica se combine con la humanización, la continuidad asistencial y la investigación”, ha añadido el doctor García.

Centro de protonterapia

El Hospital Regional, ha recordado la Consejería de Sanidad, es un centro de referencia de tercer nivel y alta complejidad, que cuenta con amplia experiencia en el abordaje integral del cáncer, con servicios de diagnóstico avanzado, cirugía oncológica de alta complejidad y tratamientos innovadores como la inmunoterapia CAR-T y el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

En este sentido, han anunciado que el hospital se encuentra en proceso de acreditación como centro europeo del cáncer y prevé incorporar en los próximos años la protonterapia, gracias a un acuerdo con la Fundación Ortega.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, que irán destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

Diez aceleradores

El Programa, según han explicado, ha sido diseñado para dar cobertura a todo el territorio nacional, lo que supondrá la creación de una red única de pacientes de toda España y la coordinación interterritorial de los servicios médicos.

Los diez aceleradores donados por la Fundación Amancio Ortega estarán instalados en siete Comunidades Autónomas: Galicia (Santiago de Compostela), Cataluña (Barcelona, dos equipos), País Vasco (Bizkaia), Madrid (dos equipos), Andalucía (Málaga y Sevilla), Valencia e Islas Canarias (Gran Canaria).

“Este proyecto refuerza la posición del Hospital Regional como centro de referencia en oncología y consolida nuestro compromiso con la innovación, la calidad asistencial y el desarrollo de nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades reales de la población”, ha coludido el director médico.