Las intensas lluvias desatan una "explosión" de mosquitos en Málaga

Las intensas lluvias de los últimos meses no solo han rebosado los pantanos, sino que también están dejando consecuencias medioambientales. Las precipitaciones cambian el ciclo medioambiental de algunas cosas, como anticipar la aparición de los mosquitos.

Los mosquitos suelen aparecer a comienzos de la primavera, pero las lluvias y, especialmente, el agua estancada, han provocado una explosión de mosquitos, adelantando su aparición en varias ciudades.

En Málaga, ya se empieza a notar este aumento, lo que ha obligado a las empresas fumigadoras a intervenir: "Después de tantas lluvias que han dejado agua estancada por todos lados, se espera un año con una infestación de mosquitos excepcional", advierte Juan J. Zamudio García, supervisor de servicios en RapiPlaga, perito judicial y experto en control de plagas.

Desde Rapiplaga aseguran que ya están trabajando con mosquitos y que "es notable el nivel de infestación en algunas zonas".

Los mosquitos del género Culex son los que más transmiten el virus del Nilo / Agencias

Según Zamudio, los que más presencia tienen ahora son el mosquito común, Aedes caspius, Culex pipiens y Culex perexiguus. Estos dos últimos son más conocidos por ser vectores del virus del Nilo Occidental y se crían en agua estancada.

Pero el resto de especies, como el mosquito tigre, "no tardarán en hacer acto de presencia", dice Zamudio. En este sentido, a Andalucía le preocupa y mucho el virus del Nilo. De hecho, en Málaga hay nueve municipios en alerta, un aviso que se puede intensificar ante la explosión temprana de los mosquitos este año.

Medidas

Para Zamudio, la única manera de lidiar con esta situación es desarrollando una "cultura de protección": "Deberíamos acostumbrarnos al uso de repelentes, collares antiparásitos para nuestras mascotas, prevenir aguas estancadas si se tienen jardines, parcelas, macetas, cualquier agua estancada es caldo de cultivo".

En paralelo, señala que los ayuntamientos deben extremar precaución y poner en marcha rápido y de forma contundente sus planes de prevención, especialmente en las zonas de peligro por mosquitos transmisores de enfermedades graves, como la fiebre del Nilo.