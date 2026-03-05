Juanma Moreno confirma los plazos del Imec y prevé que el centro del PTA de Málaga estará completado para la primavera de 2030

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este jueves la sede del Imec en Lovaina (Bélgica), donde ha destacado que los 130 millones de contribución económica de su gobierno autonómico al proyecto fue, a su juicio, una de las claves por las que el Málaga Tech Park (PTA) fue elegida como sede del centro que este organismo empezará a construir a lo largo de este año. Moreno ha certificado que se cumplirá el "compromiso" con los plazos para la instalación de este proyecto en Andalucía en 2030.

El proyecto estaría culminado, "si todo va bien", en la primavera de ese año, según Moreno, algo que colocará a Andalucía y Málaga "en un tiempo récord" a la vanguardia internacional en el campo de la microelectrónica y la nanotecnología.

El presidente andaluz ha destacado el liderazgo en el mundo de la innovación y desarrollo en semiconductores del Interuniversity Microelectronics Centre (Imec), y ha recordado la fuerte competencia que tuvo Málaga para ser seleccionada como sede del centro. Ha recordado así que Andalucía tuvo un "competidor muy fuerte" en Cataluña (Barcelona) y también en otros países.

El cronograma previsto para la llegada del Imec

Moreno ha indicado que, según el cronograma establecido, la adjudicación de la obra se realizará el próximo mes de junio, de forma que los trabajos de construcción podrían comenzar a finales de este año. El proyecto cuenta con un edificio de 35.000 metros cuadrados, y sólo la implantación de la maquinaria tecnológica supondrá una inversión de entre 300 y los 400 millones de euros.

Moreno se ha mostrado ilusionado con los 400 puestos de trabajo que se pueden crear de manera permanente de "altísima especialización, con nivel de cualificación muy alto y remuneración muy alta", junto a toda la "enorme cadena" de valor que genera alrededor del proyecto.

Según el presidente de la Junta, desde que se anunció la llega del Imec al PTA muchas empresas relacionadas del sector se han interesado por estar en Andalucía debido a la capacidad de atraer la atención del sector tecnológico y de innovación.

El Imec cuenta en la actualidad con 5.000 investigadores de 95 países y en torno a 600 socios industriales, de manera que su sede de Lovaina es motor esencial para la estrategia de semiconductores de Europa.

La inversión aportada por la Junta de Andalucía al proyecto del PTA Málaga, que incluye la puesta a disposición del suelo y también la participación en la compra de equipamiento científico, tiene como objetivo potenciar un polo andaluz de microelectrónica y semiconductores a través del impulso de startups, la ciberseguridad, el vehículo conectado y las comunicaciones avanzadas.

La tecnología, un motor creciente andaluz

Moreno ha afirmado que, desde 2019, Andalucía ha incorporado a su economía dos motores (el industrial y el tecnológico) que completan y diversifican a los tradicionales sectores que venían siendo predominantes: el turismo y la agricultura.

"Andalucía tiene que tener esos cuatro motores funcionando para ser una economía fuerte y para que pueda sobrevenir las coyunturas y las crisis. No podemos depender solo del campo, no podemos depender solo del turismo, sino que tenemos que tener distintos sectores económicos que nos ayuden a que cuando uno va mal, el otro vaya bien y además genera mucho valor añadido", ha explicado.

Ha destacado también el hecho de que proyecto del Imec empezara con el Gobierno regional de Flandes, algo que en calidad de copresidente del Comité de las Regiones y Ciudades de Europa le hace estar "orgulloso" por comprobar cómo se pueden apoyar proyectos internacionales desde las regiones.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Carolina España, en su recorrido por la sed del Imec en Lovaina (Bélgica). / L. O.

Según Moreno, las claves de la elección de Málaga por parte de los responsables del Imec obedecen también a que Andalucía y el PTA tiene un ecosistema tecnológico "muy desarrollado" y a que la región es, en estos momentos, "atractiva" por tener menos presión fiscal y porque las trabas administrativas se han ido simplificando. Por otro lado, la comunidad cuenta 15 universidades que generan talento (en forma, por ejemplo, de todo tipo de ingenieros) en un "ecosistema de conectividad" que hacen muy interesante para las empresas instalarse en esta comunidad.

Estabilidad política y presupuestos en Andalucía

De la misma forma, el presidente andaluz ha destacado la estabilidad política de Andalucía y ha opinado, por contra, que en Cataluña, tras el "procés" que hizo "bastante daño" durante seis o siete años, no se ha aprobado un presupuesto desde el año 2021, mientras que la comunidad andaluza aprueba sus cuentas cada año.

Según Moreno, la apuesta de Málaga es una nueva rama de funcionalidad que va a ser pionera, con otros materiales, con otra innovación, otro desarrollo, con otros modelos de investigación.

El presidente se ha manifestado "sorprendido" por la gente joven que está contratando el Imec. Cuatro de ellos son andaluces y se están formando para ir a Málaga, dos de Sevilla, uno de Almería y otro de Málaga, dentro de una cuadrilla de unos 25 trabajadores para la primera fase que actuarán de introductores.