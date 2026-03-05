La Junta confirma que la investigación del caso de la joven que se suicidó en Benalmádena descarta el acoso escolar

Continúa la investigación por el suicidio de Ángela, la joven de 14 años del IES Benalmádena. La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha asegurado que fuentes de la investigación le han trasladado que "no hay ninguna situación que nos hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar".

Registro de redes y dispositivos

"Sabemos porque nos lo han trasladado fuentes de la investigación que no consta ninguna situación en sus redes sociales, en sus dispositivos electrónicos, que nos hiciera pensar que pudiera haber acoso escolar que el centro no había detectado", ha dicho la consejera que ha recordado que la joven era una buena estudiante y delegada de su clase.

Castillo, que ha trasladado las condolencias a la familia de la chica y que ha sostenido que perder un hijo o hija "es lo peor que le puede pasar a alguien", se ha expresado en nombre propio y de toda la comunidad educativa andaluza para destacar que "de verdad, estamos a su lado para lo que necesite".

Sin protocolos de acoso en el centro

Y ha insistido que nada más conocerse el caso, su Consejería comprobó si el centro escolar donde estudiaba Ángela había iniciado protocolos de acoso y/o de conducta autolítica: "En este caso no ocurría porque no teníamos ningún dato".

"Nosotros no sabemos las causas, pero lo que pensamos es que no tiene específicamente que ver con el acoso escolar", ha concluido la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.