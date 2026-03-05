El mercadillo de Málaga en el Recinto Ferial: el rincón donde encontrar piezas únicas cada domingo

Los mercadillos se han convertido en uno de los planes favoritos de malagueños y visitantes por la posibilidad de disfrutar en un mismo paseo al aire libre de ropa, cerámica, decoración, juegos, alimentos y toda clase de artículos a precios reducidos. Y uno de los más emblemáticos de Málaga capital es el que se celebra los domingos en el Recinto Ferial del Cortijo de Torres, dedicado a objetos de segunda mano.

Así, este mercadillo que se instala en la calle José Blánquez el Maño ofrece a los cientos de visitantes que cada domingo acuden a su recinto diversidad de artículos vintage y antigüedades.

Un paseo de antigüedades y artículos vintage

En total, son 136 los puestos que componen este rastro, en los que los asistentes pueden encontrar desde ropa y complementos, hasta cerámica, juegos, elementos de decoración y todo tipo de artículos de todas las épocas.

Un entorno que permite a la ciudadanía adquirir a precios reducidos piezas únicas y exclusivas, difíciles de encontrar en cualquier otro establecimiento comercial.

Tal y como destaca el propio Ayuntamiento de Málaga, entre los 136 puestos que componen este mercadillo, destacan los de artículos de regalo, ropa, complementos, confección, bisutería, calzado, bolsos, textil, música, menaje del hogar y telefonía.

Horarios y acceso al mercadillo

Para disfrutar de este mercadillo, es necesario acudir a la calle José Blánquez el Maño del Recinto Ferial del Cortijo de Torres los domingos de 9.00 a 15.00 horas.

Para quienes acudan al lugar en transporte público, pueden llegar desde las líneas de autobús 1, 19 y 20, así como los cercanías C1 y C2.

El mercadillo más grande de Málaga

Además, en Cortijo de Torres también se celebra el mercadillo más grande de toda Málaga pero, en esta ocasión, se lleva a cabo los miércoles.

En este rastro, se puede disfrutar de 2 cafeterías y 315 puestos, entre los que se puede encontrar calzado, bisutería, textil, confección, música, comestibles, plantas, móviles, tablets y menaje del hogar, entre otros.

Imagen de archivo de un mercadillo de Málaga / .

Al igual que el de los domingos, este mercadillo de los miércoles está abierto desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas.