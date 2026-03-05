Pinares de San Antón: alerta por árboles caídos y rocas

«El momento de actuar es ahora, porque es cuando puedan usar maquinaria que, a la hora de cortar árboles levantan chispas y no pasa nada. A partir de mayo, la excusa es que no pueden usar la maquinaria. Y así, un año por otro, llevamos cuatro o cinco», lamenta Juan Carlos Montilla, supervisor de la Comunidad de Propietarios de Pinares de San Antón.

Los vecinos de Pinares urgen al Ayuntamiento a que actúe en esta urbanización recepcionada por el Consistorio de forma definitiva en 2009, por la abundancia de parcelas con árboles caídos, basura o que aguardan a la apertura de cortafuegos, por el riesgo de incendios.

En los casos en los que se trata de solares privados, los vecinos también reclaman al Ayuntamiento a que contacte con los propietarios o bien que actúe de forma subsidiaria.

Bouganvilleas, 14

«Es algo increíble, ¿por qué tengo que ver esto todas las mañanas desde hace más de dos años?», se pregunta Francisco Crespillo, expresidente de la comunidad de propietarios. Enfrente tiene la parcela de calle Bouganvilleas,14, un solar que, finalmente, quedó sin edificar dentro de una promoción de villas de lujo que provocó muchas críticas vecinales.

Escombros en unos terrenos de calle Bounganvilleas, en PInares de San Antón, el mes pasado. / A.V.

La parcela luce con escombros y restos de obra y como explica Juan Carlos Montilla, las vallas que lo rodean suelen caer a la calle. «Además, hay árboles secos, hemos consultado con Parques y Jardines; necesitan una tala; esto ya es un riesgo». El supervisor de Pinares de San Antón explica que el terreno ha cambiado de propiedad. «Queremos que esto esté saneado y arreglado», reclama.

Arroyo San Antón

En la calle Serranía de Ronda, una parcela municipal, vecina del arroyo de San Antón, exhibe varios pinos desmoronados desde el pasado 4 de febrero por las lluvias. Una parte de la calzada sigue ocupada por el desplome y acotada con una cinta. «Los bomberos lo dejaron así y Parques y Jardines nos dice que eso lo lleva la parte de Forestal», cuenta Juan Carlos Montilla, que recalca que el terreno es del Ayuntamiento.

Pinos caídos o con una importante inclinación, en estos terrenos que la comunidad de Pinares de San Antón asegura que son municipales, en calle Serranía de Ronda. / A.V.

A su lado está Telesforo Iglesias, que vive en una chalé junto al arroyo y está doblemente preocupado. Primero, por los pinos, algunos de los cuales ha visto caer desde su vivienda y que siguen sin retirarse. «De esos cuatro -señala al periodista- uno muy delgado se secó y se cayó y está empujando a estos dos, que ya están inclinados». Este vecino teme que caigan como fichas de dominó.

Su segunda preocupación es el arroyo de San Antón y por varios motivos. Así, alerta que, desde la Semana Santa de 2025 una roca desplomada «que pesa unos cien kilos» obstruye su cauce, además de encontrarse en una pendiente muy marcada. El riesgo de caída es evidente, aparte de que obstruye el paso del agua.

«Después de la Semana Santa del año pasado ya vino alguien del Ayuntamiento», informa; pero la roca sigue sin retirarse.

También le preocupa, y mucho, el que justo a continuación de su casa el cauce, aguas abajo, tenga un único lado reforzado con piedra, lo que ha causado que el agua empiece a devorar un talud, sobre el que se asienta un soberbio pino de muchas décadas, que podría desplomarse, nadie sabe hacia dónde.

Calle Sauces 10 al 24

Como subraya el supervisor de Pinares de San Antón, los vecinos también están muy preocupados por la falta de cortafuegos en la trasera de sus viviendas; en concreto, se trata de los números 10 al 24, de calle Sauces, que tienen detrás el arranque del tercer pico del Monte San Antón.

Al otro lado de las parcelas privadas de calle Sauces, el Ayuntamiento no ha clareado la franja de cortafuegos, critican en Pinares de San Antón. / A.V.

«Los pinos que están sufriendo más se están cayendo y si caen encima de las propiedades, ahí es cuando reacciona el Ayuntamiento y los retira», señala Juan Carlos Montilla, que detalla que los vecinos sí gestionan los árboles de sus parcelas con los respectivos permisos; pero a continuación ya comienza el monte «y debería haber una franja pelada y adecuada como cortafuegos», resalta.

Calle Las Palmeras 5-7

En esta gran parcela contigua al Castillo de San Antón, comprada por un fondo británico, demasiados pinos parecen fichas de dominó caídas. Además, por estos terrenos pasa el arroyo de La Minilla.

Como detalla Juan Carlos Montilla, los intentos de la comunidad para que el fondo limpie sus terrenos han sido, hasta ahora, infructuosos. «Tenemos un intermediario en Madrid que siempre nos pone excusas», destaca, al tiempo que calcula que «puede haber, contados desde la carretera, unos 20 pinos secos y de ellos, al menos se han caído unos diez y de estos, seguro que cuadro han ido a parar a la vía pública, lo que implica que cada vez ha venido la policía y los bomberos a trocearlos, y luego a dejarlos encima de la acera».

En Pinares de San Antón calculan que este terreno de calle Las Palmeras puede haber unos veinte árboles secos y de ellos, desplomados unos diez.. / A.V.

Por todos estos problemas, la comunidad de propietarios pide al Ayuntamiento que actúe, sean o no privados los terrenos, «porque a fin de cuentas, el afectado es el vecindario», subraya el supervisor.

Fuentes municipales se limitaron a responder ayer que no tienen «ninguna petición vecinal», sobre estos problemas en Pinares de San Antón.