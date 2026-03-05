El PP acusa al Gobierno de Sánchez de asfixiar a las familias malagueñas con una fiscalidad desmedida

La inflación desbocada, los impuestos disparados y los salarios estancados. El Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra María Jesús Montero sigue imponiendo una carga fiscal histórica mientras las familias malagueñas luchan por llegar a fin de mes. ¿Cómo afecta esta avidez fiscal al bolsillo de los ciudadanos? El vicesecretario del PP, Carlos Conde, denuncia que, mientras los gobiernos del PP buscan soluciones, el Ejecutivo central parece más preocupado por recaudar que por mejorar la vida de los españoles. La cruda realidad de una economía asfixiante está a la vuelta de la esquina. Conde, que es también coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP ha arremetido este jueves contra la gestión económica del Gobierno.

Los populares denuncian cómo la subida de impuestos y la inflación están golpeando a las familias malagueñas. Conde asegura que mientras los gobiernos del PP están llevando a cabo un esfuerzo por moderar los impuestos y apoyar a las pymes, el Gobierno central continúa con una “voracidad fiscal desmesurada” que no hace más que empeorar la situación de los ciudadanos.

Precios desbocados y salarios estancados

Conde ha destacado que los precios de los alimentos han subido un 38% desde la llegada de Sánchez al poder, mientras los salarios reales permanecen estancados. En este contexto, las familias malagueñas destinan cada vez menos a productos esenciales como la alimentación y la ropa, mientras que su gasto en vivienda y energía ha aumentado considerablemente. Según Conde, el incremento en los precios de la gasolina y los continuos atascos son otro reflejo de la falta de acción por parte del Gobierno.

Un récord histórico de presión fiscal

El portavoz del PP también ha señalado que la presión fiscal alcanzó en 2025 un récord del 37,9% del PIB, un aumento de tres puntos respecto a 2018, lo que ha resultado en una recaudación histórica. Sin embargo, según Conde, este incremento en la recaudación no se traduce en mejoras para la ciudadanía, ya que los servicios públicos, el mantenimiento de infraestructuras y el bienestar de las familias siguen sin recibir las inversiones necesarias.

El PP propone soluciones para paliar la crisis

Ante esta situación, el PP ha presentado propuestas para aliviar la carga fiscal de las familias, incluyendo la actualización urgente del IRPF a la inflación y la devolución de parte de lo recaudado. Además, han abogado por un plan de vivienda inmediato, una Ley de Antiokupación y medidas fiscales para premiar el ahorro familiar.

Por otro lado, Carlos Conde ha subrayado los avances de los gobiernos del PP en Andalucía y Málaga, donde la creación de empleo y autónomos ha superado a comunidades históricamente más dinámicas como Cataluña. En Málaga, el paro ha disminuido en 10.665 personas en el último año y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en más de 23.000.