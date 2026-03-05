El PSOE acusa a De la Torre de favorecer la UCAM con suelo público

El grupo municipal socialista de Málaga ha denunciado la “inminente llegada” de la UCAM, cuarta universidad privada en la ciudad, tras la compra de la escuela de negocios ESESA. Según Daniel Pérez, portavoz socialista, este acuerdo es fruto de la "alfombra roja" tendida por el alcalde Francisco de la Torre, quien, según el PSOE, ha facilitado el desembarco de universidades privadas en la ciudad, favoreciendo una competencia desleal con la Universidad de Málaga (UMA).

Pérez ha acusado al alcalde de actuar como un “conseguidor” para que universidades privadas lleguen a la capital, mientras la UMA, como universidad pública, enfrenta graves problemas de infrafinanciación por parte de la Junta de Andalucía. El portavoz socialista subraya que en los últimos dos años se han instalado tres universidades privadas más en Málaga, lo que califica como un “disparate”. Según Pérez, la gestión del alcalde no defiende el interés general de la ciudad ni de la educación pública.

El vínculo entre el Ayuntamiento y la UCAM

El grupo socialista ha puesto el foco en la relación histórica y estrecha entre el Ayuntamiento y ESESA, escuela de negocios que la UCAM ha adquirido para alojarse en el edificio de Tabacalera, una de las parcelas más codiciadas de la ciudad. Pérez ha pedido al alcalde que aclare la situación del Consejo Asesor de ESESA, presidido por la concejala de Nuevas Tecnologías, Alicia Izquierdo, y que, tras la venta de ESESA, sigue bajo la supervisión del Ayuntamiento.

Un alquiler "irrisorio" en suelo público

Una de las principales críticas del PSOE es el bajo coste del alquiler del espacio en Tabacalera, que rondaría los 20.000 euros anuales. Pérez considera que esta cantidad es "irrisoria" y equivale a “regalar” una parte del suelo público. Este trato favorable ha provocado el malestar en la comunidad universitaria pública, con el rector de la UMA expresando su rechazo a la competencia desleal que representa este acuerdo.

La UCAM y su tercera oportunidad en Málaga

Rubén Viruel, concejal de Educación y Cultura, ha recordado, por su parte, que esta no es la primera vez que la UCAM intenta instalarse en Málaga. En 2012 y 2018, la universidad intentó hacerse con propiedades de la ciudad, pero en ambas ocasiones, la presión vecinal y política logró frenar los proyectos.

Sin embargo, en 2026, la UCAM ha logrado su objetivo comprando ESESA y utilizando la infraestructura pública de Tabacalera, lo que, para el PSOE, es una muestra clara del “modelo de ciudad” promovido por el PP, donde la clase media y trabajadora queda excluida.