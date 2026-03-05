Gastronomía
El restaurante italiano favorito de Leonardo Dicaprio aterriza en Málaga
Serafina cuenta con 13 localizaciones en Manhattan y presencia en países emblemáticos como Turquía, Japón e Italia
Tras celebrar tres décadas de historia y consolidar su presencia en algunas de las principales capitales del mundo, Serafina, el icónico restaurante italiano fundado en Nueva York por Vittorio Assaf y Fabio Granato, inicia un nuevo capítulo con su llegada a la Milla de Oro de la provincia: Marbella.
Hasta sus mesas a lo largo de estos 30 años es frecuentado por celebridades como Leonardo DiCaprio, Lady Gaga o George Clooney, entre otros.
Serafina cuenta con 13 localizaciones en Manhattan y presencia en países emblemáticos como Turquía, Japón e Italia. Este restaurante abrirá sus puertas antes del verano y lo hará en la urbanización Marbellamar.
Qué comer
La carta reúne los grandes clásicos de Serafina, incluyendo platos emblemáticos como la Pizza al Tartufo Nero, los Farfalle al Limoncello e Gamberetti, la Cacio e Pepe con Pecorino di Moliterno, el Sea Bass in Potato Crust y su inconfundible Tiramisù.
La propuesta se complementa con una cuidada selección de antipasti, como el Vitello Tonnato, la Burrata con jamón ibérico o el Yellowfin Tuna Tartare; pastas y risottos preparados al momento, desde los Ravioli di Burrata y los Linguine alle Vongole, hasta el Risotto Tartufo & Prosecco; así como una sólida oferta de pescados, carnes y opciones vegetarianas. No podían faltar tampoco sus pizzas especiales, que reflejan a la perfección la identidad global de la marca.
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?