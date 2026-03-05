Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante italiano favorito de Leonardo Dicaprio aterriza en Málaga

Serafina cuenta con 13 localizaciones en Manhattan y presencia en países emblemáticos como Turquía, Japón e Italia

Serafina cuenta con restaurantes en Manhattan, Italia y Turquía.

Serafina cuenta con restaurantes en Manhattan, Italia y Turquía. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Tras celebrar tres décadas de historia y consolidar su presencia en algunas de las principales capitales del mundo, Serafina, el icónico restaurante italiano fundado en Nueva York por Vittorio Assaf y Fabio Granato, inicia un nuevo capítulo con su llegada a la Milla de Oro de la provincia: Marbella.

Hasta sus mesas a lo largo de estos 30 años es frecuentado por celebridades como Leonardo DiCaprio, Lady Gaga o George Clooney, entre otros.

Serafina cuenta con 13 localizaciones en Manhattan y presencia en países emblemáticos como Turquía, Japón e Italia. Este restaurante abrirá sus puertas antes del verano y lo hará en la urbanización Marbellamar.

Qué comer

La carta reúne los grandes clásicos de Serafina, incluyendo platos emblemáticos como la Pizza al Tartufo Nero, los Farfalle al Limoncello e Gamberetti, la Cacio e Pepe con Pecorino di Moliterno, el Sea Bass in Potato Crust y su inconfundible Tiramisù.

La propuesta se complementa con una cuidada selección de antipasti, como el Vitello Tonnato, la Burrata con jamón ibérico o el Yellowfin Tuna Tartare; pastas y risottos preparados al momento, desde los Ravioli di Burrata y los Linguine alle Vongole, hasta el Risotto Tartufo & Prosecco; así como una sólida oferta de pescados, carnes y opciones vegetarianas. No podían faltar tampoco sus pizzas especiales, que reflejan a la perfección la identidad global de la marca.

TEMAS

