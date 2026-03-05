El templo del campero en Málaga que arrasa con máquinas recreativas para las familias: "De los más buenos de la ciudad"

Las familias se encuentran en multitud de ocasiones con serios problemas para encontrar restaurantes en los que disfrutar de todo tipo de platos mientras los más pequeños pasan un buen día de ocio. Una hazaña que es posible en 'Burguer Los Piratas', un restaurante situado en Málaga capital que se ha convertido en un verdadero templo del campero y el lugar favorito de los niños gracias a sus máquinas recreativas.

Tras abrir sus puertas por primera vez en 2001, este negocio suma ya 25 años de experiencia en los fogones, lo que le ha hecho perfeccionar sus hamburguesas, bocadillos, pizzas y camperos hasta posicionarse como un referente en la capital.

Máquinas recreativas para todas las edades

"Es un sitio perfecto para comer camperos, ricos y grandes. Yo diría que de los más buenos de Málaga", señalan sus propios comensales a través de las reseñas del restaurante, en las que aseguran que es "ideal para ir con niños" gracias a sus máquinas recreativas, que les permite estar "entretenidos" durante toda la comida.

Burguer Los Piratas, el restaurante de Málaga especializado en camperos con sus propias máquinas recreativas / Burguer Los Piratas

De ese modo, en su enorme local, 'Burguer Los Piratas' cuenta con una amplia variedad de máquinas recreativas para todas las edades, con simuladores de carreras, juegos de disparos, arcades clásicos, juegos de boxeo y una mesa de 'Air hockey', entre otros.

La carta de este restaurante de Málaga: camperos desde 4,50 euros

Pero si algo destaca en este restaurante, además de su oferta de ocio, es su amplia carta, con todo tipo de platos para toda la familia, pero con un claro protagonista: sus camperos, que se pueden degustar desde 4,50 euros.

"En Burguer Los Piratas llevamos más de dos décadas sirviendo con orgullo uno de los mayores clásicos de la cocina malagueña: los camperos típicos", afirman desde el propio restaurante que, además, asegura que son un "punto de referencia para quienes buscan calidad, sabor casero y un ambiente cercano".

Los mejores camperos de este restaurante familiar

Entre la amplia variedad de camperos que realizan con "ingredientes frescos y recetas tradicionales" destaca el 'Normal', con jamón cocido y queso, el 'Bestial', con bacon, jamón cocido, queso y huevo, el 'Pata Palo', con filete de pollo o cerdo, jamón cocido, queso, huevo y pimientos; el 'TNT', con filete de cerdo o pollo picante, jamón cocido, queso, bacon y huevo, o el 'Vegetal', con maíz, remolacha, zanahoria y cebolla.

Además, cuentan con camperos XXL por 10,50 euros, como el 'Súper Bestial', el Bestial doble con pan especial; el 'Trabuco', que es el Pata Palo doble en pan especial y salsa picante; y el de hamburguesa Súper, con jamón cocido, queso, bacon y huevo.

Otras especialidades en este restaurante de Málaga capital

Pero en este restaurante no solo se puede disfrutar de camperos, sino que también disponen de una amplia oferta gastronómica con especialidades como baguettes, con un precio desde 5,8 euros; ensaladas, desde 7 euros; perritos, desde 4 euros; sandwiches, desde 3,50 euros; y pizzas, desde 7,50 euros.

Además, ofrece platos combinados desde 5 euros con distintas opciones de hamburguesa, salchichas, lomo adobado, pinchos de cerdo, filetes de cerdo, brocheta de solomillo o montadito. A eso se suman sus hamburguesas, disponibles desde 4,50 euros, y sus kebabs, desde 6,30 euros.

Ubicación y horario de Burguer Los Piratas

De igual modo, tienen platos desde 14 euros como su San Jacobo casero, el solomillo de cerdo o el pez espada, así como sus raciones desde 6 euros de croquetas, patatas, nuggets, aros de cebolla, alitas de pollo y lagrimitas, entre otros.

Este restaurante que se ha convertido en una de las opciones favoritas de las familias se encuentra en la avenida Leo Delibes número 12 de Málaga capital y está abierto de martes a domingo, de 19.00 a 00.00 horas, a excepción de los lunes, que permanece cerrado.