La Tesorería reacciona y ordena la presencialidad en su sede de Héroe de Sostoa pese a los malos olores

La dirección suspende el teletrabajo tras la noticia publicada mientras el personal mantiene que el ambiente sigue “irrespirable”

Fachada de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en Héroe de Sostoa.

Fachada de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en Héroe de Sostoa. / L. O.

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

La publicación de los problemas de malos olores en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de la calle Héroe de Sostoa en Málaga capital ha tenido respuesta interna… pero no en forma de solución, según fuentes consultadas. La dirección del centro habría enviado un correo ordenando que al día siguiente toda la plantilla acudiera a la oficina y se suspendieran los teletrabajos, pese a que el ambiente, sostienen los trabajadores, continúa siendo “irrespirable”.

El giro llega después de semanas de funcionamiento anómalo: personal en remoto y ventanillas bajo mínimos para mantener la actividad en un edificio que varios empleados describen como “insalubre”. “Mi administración está insalubre, apesta por los bajantes que sueltan de todo pero sigue abierta bajo mínimos”, denunciaba uno de los trabajadores, que prefería mantenerse en el anonimato. “A los demás nos tienen teletrabajando y no la cierran”, añadía en el testimonio recabado.

Ahora, siempre según estas fuentes, la consigna cambia: presencialidad total. Y lo hace sin que, aseguran, haya cambiado lo esencial: la pestilencia persistente.

El olor sigue… y también un agujero en el techo

La plantilla mantiene que el problema no es puntual. Hablan de un hedor constante que atribuyen a la red de saneamiento del edificio, un foco que, aseguran, se arrastra “desde hace semanas”. A esa situación se suma otro elemento que alimenta el malestar interno: trabajadores consultados señalan que continúa habiendo un agujero en los techos, un síntoma más —dicen— del deterioro y de una incidencia que no termina de cerrarse.

El inmueble alberga la Administración 2 y la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE 2), junto a la estación de metro de la Línea 2 (La Princesa–Huelin). Es una sede orientada a trámites de trabajadores y empresasafiliación, cotización, deudas— y depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según la versión de los empleados, de los 25 funcionarios adscritos hasta ahora solo dos o tres habían estado acudiendo de forma presencial para sostener la atención ciudadana. El resultado: un servicio abierto, sí, pero con una capacidad muy reducida y con la plantilla dividida entre la necesidad de garantizar la atención y la preocupación por las condiciones del centro. Con todo, la Tesorería ha reaccionado obligando a la presencialidad de todos los funcionarios.

El conflicto pone el foco en los protocolos de prevención, seguridad e higiene en dependencias públicas. “Se supone que hay una prevención de seguridad e higiene, pero hay un follón con los seguros”, apuntaba el trabajador, sin concretar el alcance del problema, pero subrayando el desconcierto interno ante una incidencia que, afirman, no se ha atajado de raíz. Es más, ahora, con el fin del teletrabajo y vuelta masiva al presencial con el olor aún instalado en el edificio, según los trabajadores, no se resuelven los problemas.

