Vuelven a casa los malagueños retenidos en un hotel de Dubái por el conflicto en Oriente Medio

Vuelven a casa la treintena de malagueños que permanecían en un hotel de Dubái tras el cierre del espacio aéreo al desatarse el conflicto bélico en Oriente Medio.

Este jueves, sobre las 07.00 horas tomaron un vuelo que los dejó en Madrid, donde han llegado a mediodía. Desde ahí se trasladan esta tarde en autobús hacia Vélez-Málaga, municipio en el que residen la mayoría de ellos.

Así lo ha confirmado a Europa Press Martín Martínez, responsable de la agencia de viajes Xamoni de la referida localidad veleña con el que un grupo de 24 turistas había contratado un viaje por Emiratos Árabes. Con ellos también permanecían el hotel de Dubái el guía del grupo y dos personas que realizaban un crucero por la zona.

El viaje contratado de una semana debería haber terminado con su vuelta a casa el pasado 28 de febrero. Sin embargo, en aquel fin de semana, el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo Pérsico quedó cerrado tras comenzar los ataques de Israel y EEUU a Irán, así como los bombardeos de este último a objetivos localizados en otros países de la región. Ante esta situación, se vieron obligados a prolongar su estancia y tuvieron que ser ubicados en un hotel de Dubái. Allí atendieron a recomendaciones de seguridad como no acercarse a las ventanas del establecimiento o permanecer en las plantas bajas del mismo.

Vuelo comercial

El vuelo de regreso lo han realizado con la aerolínea Emirates, tal y como explica Martínez, que afirma que es un vuelo comercial con plazas reubicadas del vuelo original. "Creo que es de los primeros vuelos a Madrid que vienen comerciales, seguro, desde la zona", ha apuntado.

El responsable de la agencia de viajes Xamoni también ha recordado que han estado todo el tiempo "pendientes de cualquier vuelo posible de la Embajada o fletado por el Estado. Pero también teníamos la esperanza de que este vuelo que habíamos gestionado ya con tiempo pudiera tener la opción de volver. Y pues, imagínense la alegría de cuando facturaron, embarcaron y salieron", ha explicado respecto al vuelo.

Martínez también ha destacado la labor conjunta de su agencia de viajes, la de José Ángel Monereo, guía de la agencia que ha permanecido todo el tiempo con el grupo e informándoles; así como del touroperador Icarion, mayorista del tour; y ha precisado que la pareja que realizaba el crucero también vuelve a España, en su caso, con un vuelo que ha salido desde Omán con escala en Estambul.