El alcalde de Málaga reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la investigación biomédica

Oncología, enfermedades cardiovasculares o neurociencia son algunas de las principales áreas en las que trabaja el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), que reúne a más de 1.400 investigadores y se sitúa entre los diez centros más destacados del país.

Este viernes, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado la sede de IBIMA—ubicada en Málaga TechPark— en un encuentro institucional destinado a continuar avanzando y fortaleciendo la colaboración entre administraciones, universidad y sistema sanitario para impulsar la innovación en salud.

La visita ha permitido a los representantes institucionales conocer de primera mano las instalaciones y el trabajo que desarrollan los investigadores y personal técnico en los laboratorios. En total, como ha destacado su director científico, Francisco J. Tinahones, IBIMA cuenta con más de 10.000 metros cuadrados dedicados a la investigación clínica y básica, entre la sede principal y los centros ubicados en los tres grandes hospitales de la provincia —Hospital Regional, Virgen de la Victoria y Costa del Sol—. A ello se suman también algunos espacios de la Universidad de Málaga que utilizan gracias a acuerdos entre ambas instituciones.

'Top 10' nacional

“De los más de 36 institutos acreditados que hay en nuestro país, estamos entre los diez mejores y el empeño es que nos metamos en el ‘top five’”, ha subrayado Tinahones, que ha asegurado que el instituto cuenta con “investigadores muy relevantes”. De los 1.400 investigadores adscritos a IBIMA, casi 500 están contratados específicamente para hacer investigación, mientras que el millar restante compaginan la actividad investigadora con la docencia en la universidad o actividad clínica.

Invetsigaodras de Ibima en uno de sus laboratorios. / L.O.

“Ahora mismo en nuestra provincia, prácticamente todas las moléculas innovadoras para patologías que no tienen tratamiento se están probando aquí. Es decir, no hace falta irse fuera de Málaga para recibir ese tipo de tratamiento”, ha explicado el director científico. Durante el encuentro, Tinahones ha resaltado también el crecimiento experimentado por el centro en los últimos años, su capacidad competitiva en captación de financiación y su contribución directa a la mejora de la atención sanitaria a través de la investigación traslacional.

Mejora la vida de los malagueños

Por su parte, el alcalde de Málaga ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la investigación biomédica como motor de desarrollo y ha señalado que “centros como IBIMA sitúan a Málaga en el mapa de la innovación en salud, generan conocimiento de alto impacto y atraen talento e inversión”.

En este sentido, De la Torre ha puesto en valor el trabajo del equipo de investigadores de IBIMA, destacando los 825 proyectos de investigación en cáncer desarrollados en los últimos cinco años, y la importancia de que el trabajo de IBIMA y del Ayuntamiento vayan alineados con iniciativas para mejorar la salud y la calidad de vida de los malagueños.

“Tenemos un centro de investigación que, especialmente desde que se produjo la fusión con Bionand, está absolutamente entre los mejores de Europa”, ha resaltado el rector de la UMA, Teodomiro López, que ha señalado que los datos de capacitación de talento, de fondos y proyectos europeos, así como de investigadores de máximo nivel, son para que “estemos absolutamente orgullosos de lo que aquí se está llevando a cabo”.

Ensayos clínicos innovadores

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista, ha subrayado también que las nuevas moléculas que se investigan en la provincia “se prueban con pacientes nuestros”, ofreciendo perspectivas y futuro a personas que padecen problemas, en algunos casos, “muy graves”.

Asimismo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo domingo 8 de marzo, ha recordado que la comunidad cuenta con un 30% más de investigadoras desde el año 2019. “El 43% de todas las investigadoras en Andalucía son mujeres, tenemos más de 14.000 mujeres investigando y un tercio de las investigadoras principales son mujeres”, ha destacado.

Visita por las instalaciones

La visita ha comenzado con la recepción institucional y la atención a medios, seguida de un encuentro en la Sala de Juntas del centro con representantes académicos, sanitarios e investigadores, entre los que se encontraban la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación, María Jesús Vera Carrillo, los vicedirectores científicos de IBIMA, Javier Márquez y Natalia Mena, y el gerente José Miguel Guzmán. También ha asistido el gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega, y Francisco Manuel Cantos, concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga; entre otros representantes institucionales.

Durante la reunión, que ha comenzado con la proyección del vídeo corporativo del instituto, se ha puesto especial foco en la investigación en cáncer y en cómo la investigación clínica y traslacional permite ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a los pacientes. Posteriormente, la delegación ha recorrido las distintas infraestructuras científico-técnicas del instituto.

“Con esta primera visita oficial, el Ayuntamiento respalda el papel de IBIMA como nodo clave de innovación en salud, generador de conocimiento científico de excelencia y actor fundamental para afrontar los grandes retos sanitarios del presente y del futuro”, han concluido las instituciones en un comunicado.