Algatocín reparte gratis sus famosas tortillas de cuchara y potaje de hinojos este fin de semana: así puedes conseguirlas y disfrutar de talleres, puestos y verbenas

El municipio malagueño de Algatocín se prepara para celebrar este fin de semana una de sus fiestas más emblemáticas, la Feria Gastronómica y Cultural 'Hinojá', que este año cumple su edición número 14 con degustaciones de potajes, verbenas, talleres y actividades de cocina en directo.

Desde este sábado y hasta el domingo, esta localidad de la Serranía de Ronda se llenará de vida, ocio y gastronomía gracias a esta fiesta que ha sido declarada de Singularidad Turística.

Platos tradicionales de la feria: potaje de hinojos y tortillitas de cuchara

De ese modo, la 'Hinojá' girará en torno a las degustaciones de dos de los platos más tradicionales de la zona, el potaje de hinojos y las tortillitas de cuchara, que los asistentes podrán degustar de forma completamente gratuita tanto el sábado como el domingo.

Anterior edición de la Feria Gastronómica y Cultural 'Hinojá de Algatocín / Ayuntamiento de Algatocín

Además, vecinos y visitantes podrán participar en sus diversas visitas guiadas por el municipio, así como en sus talleres gastronómicos y sus shows de cocina en directo, donde podrán ver cómo se elaboran especialidades como los rosquillos de hinojos.

Programación de la Feria Gastronómica y Cultural 'Hinojá'

La amplia programación con la que contará la Feria Gastronómica y Cultural 'Hinojá' también incluye talleres de hojalatería, la elaboración de 'preñaítos' y un taller de alquimia vegetal para la creación de un ungüento medicinal.

A esto se sumará el ya tradicional concurso culinario con hinojos, en el que los participantes deberán realizar cualquier plato que tenga como ingrediente los hinojos, plantas silvestres muy abundantes en el entorno.

Puestos y barras en la Alameda de Andalucía

De igual modo, se instalarán en la Alameda de Andalucía barras de comida y bebida, y diversos puestos en los que se expondrán y ofrecerán a los asistentes productos tradicionales relacionados con la alimentación y la artesanía del territorio.

Anterior edición de la Feria Gastronómica y Cultural 'Hinojá de Algatocín / Ayuntamiento de Algatocín

Y para poner la nota musical al evento, durante las tardes de ambos días se celebrará una verbena con actuaciones en directo.

Inicio de la programación del sábado

La programación de esta feria arrancará este sábado a las 11.00 horas con una visita guiada por el municipio, que saldrá desde el Ayuntamiento. A esa misma hora abrirán también las barras y puestos de comida y productos artesanales.

Tras esto, se celebrará en la Alameda a las 12.00 horas un taller impartido por Juan Manuel Moreno sobre panadería, a la que seguirá a las 12.30 horas un evento de cocina en directo por parte de la Asociación de Mujeres 'Espino Albar'.

Inauguración oficial y degustación

A las 13.30 horas se llevará a cabo la inauguración oficial de la Feria Gastronómica y Cultural Hinojá, para pasar a las 14.40 horas al momento más esperado de la jornada, la degustación de potaje de hinojos y tortillitas, gratis para todos los asistentes.

A las 16.00 horas será el momento del taller de hojalatería por parte de José Bellido, que se llevará a cabo en el Museo de la Cal con plazas limitadas. A esta misma hora, arrancará la verbena con actuaciones musicales.

Programación del domingo en Algatocín

En el caso del domingo, las actividades volverán a iniciarse a las 11.00 horas con la visita guiada por el pueblo y la apertura de los puestos y barras.

Tras esto, se celebrará a las 12.00 horas el taller de elaboración de preñaitos por parte de Rosario Mendoza y Jorge Melgas en el Horno Municipal.

A las 12.00 horas también arrancará el taller de alquimia vegetal para elaborar un ungüento medicinal, impartido por África Rodríguez en la Alameda.

Entre las 12.30 y las 13.30 horas se llevará a cabo las inscripciones y entrega de platos para el concurso 'Platos con Hinojos' en la Alameda, un concurso que arrancará a las 13.30 horas.

A las 14.30 horas, será el momento de la degustación gratuita del potaje de hinojos y tortillitas, mientras que a las 16.00 horas volverá a celebrarse la verbena con música en directo.