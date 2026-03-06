Avanza la construcción del puente colgante más largo de España, que se situará en el Caminito del Rey

Fue noticia hace cerca de un año que Málaga tendrá el puente colgante más largo de España en su desfiladero más popular: el Caminito del Rey . Pasado este tiempo, el avance de las obras requiere el uso de un helicóptero, tirolinas de carga y de personal y otros tipos de trabajos verticales dentro del paraje natural. Así lo comunica la Diputación de Málaga, que asegura haber encontrado "complicaciones en el terreno" durante estos meses.

La pasarela, que será metálica y contará con 110 metros de longitud, estará a una altura máxima de 50 metros y tendrá una anchura libre de paso de 1,2 metros. La obra nace del proyecto de ampliación y de creación de un itinerario alternativo y una nueva vía de salida para mejorar la seguridad del recorrido en su parte final, justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro.

El nuevo puente colgante se completa con la creación de 300 metros de nuevo sendero, barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia, caseta de control, tratamiento silvícola, plantaciones e implantación de riego, entre otras cuestiones.

El piso del puente será metálico (tramex) y las barandillas serán de cable de acero y malla. Su peso alcanzará aproximadamente 17 toneladas aunque total de la nueva estructura serán unas 38 toneladas.

Complicaciones en el terreno

La Diputación asegura que los trabajos de instalación del puente se están realizando tras solventar las complicaciones que presenta el terreno debido a la existencia de diaclasas. Según explican, la zona fue un fondo marino, algo que les "ha obligado" a realizar perforaciones de ocho metros, así como a aumentar el uso de cemento inyectado.

Otro punto clave en las obras ha sido la ladera. Tras hacer "un laborioso" estudio geológico se ha identificado una zona de derrubios, de modo que se añadieron a los pilotes inicialmente previstos una profundidad de seis metros, además del empleo de más micropilotes e inyecciones ramificadas.

Inversión

Según el presidente de la Diputación, Francisco Salado, más de tres millones de personas han transitado las inmediaciones del Caminito desde su reapertura hace 10 años, una afluencia cuyo impacto económico ya supera los 64 millones de euros anuales en los municipios del entorno. Estas cifras permiten sufragar el coste del nuevo puente, que ascienden a 1,5 millones de euros, con los ingresos que genera y los fondos recaudados para aplicar a mejoras de las instalaciones, como establece el canon de concesión.

Salado confirma los municipios que forman parte del área de influencia del Caminito (Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís) han visto cuadruplicado el número de establecimientos de alojamiento (como hoteles, apartamentos, casas rurales o campings), pasando de 210 a 893. Además, confirma que el número de plazas para alojarse se ha duplicado, pasando de las 4.204 que había en 2015 a las 8.160 plazas actuales.

La Diputación de Málaga arroja más cifras: desde la reapertura del Caminito tras su rehabilitación se han creado 685 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y su impacto económico sigue aumentando, hasta superar actualmente los 64 millones de euros anuales.