El Ayuntamiento de Málaga asume la reparación de Inacua pero reclama una indemnización a la concesionaria por incumplimientos

El Complejo Deportivo Inacua es un punto caliente de debate. El Ayuntamiento de Málaga parece decidido a tomar medidas contundentes frente al incumplimiento por parte de SERVIMAR 2008 S.L.U., la empresa concesionaria de estas piscinas, pero las tensiones con la oposición siguen siendo evidentes. La situación de Inacua pone de manifiesto la complejidad de las gestiones de concesión pública, con un claro cuestionamiento sobre el papel del Consistorio en el control de los contratos y la responsabilidad de las empresas privadas encargadas de la explotación de infraestructuras clave para los malagueños. A raíz de las críticas vertidas por la oposición, especialmente por Con Málaga, que denuncia un trato de favor al concesionario y el uso de fondos públicos para reparar deficiencias, el Ayuntamiento de Málaga ha respondido con medidas contundentes.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha decidido tomar las riendas del asunto y finalizar las reparaciones pendientes de la piscina exterior del complejo. Tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de las obras desde mayo de 2024, el Consistorio ha confirmado que incautará la garantía de la empresa por un importe de 67.586,34 euros. Además, exigirá una indemnización de 68.906,43 euros en concepto de daños y perjuicios.

La resolución del contrato se produjo después de que la empresa incumpliera los plazos establecidos, sin completar las obras ni corregir deficiencias estructurales clave, como las filtraciones en la piscina y la impermeabilización defectuosa. La incidencia de estos fallos es significativa, ya que se ha confirmado que la piscina exterior no es estanca, lo que compromete la calidad de las instalaciones para los usuarios.

Obras pendientes y responsabilidad municipal

Desde julio de 2025, tras una inspección de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, se constató que las deficiencias en la cubierta y en la piscina exterior no solo eran persistentes, sino que no se habían corregido adecuadamente, ha informado el Ayuntamiento. Como resultado, el Consistorio asumirá la ejecución de las reparaciones necesarias, con un presupuesto de 136.492,77 euros, utilizando el contrato marco para reparaciones y mantenimiento de edificios municipales.

Medidas de control y críticas a la concesionaria

El grupo municipal Con Málaga había denunciado que, una vez más, el Ayuntamiento iba a asumir el coste de reparaciones estructurales que deberían haber sido responsabilidad de la empresa concesionaria, tal y como establece el contrato de concesión. Para Toni Morilas, portavoz adjunta de Con Málaga, esta situación refleja un "trato de favor" por parte del Ayuntamiento, que estaría beneficiando a la empresa SERVIMAR mientras el dinero público sigue siendo destinado a cubrir sus deficiencias.

En este sentido, Con Málaga ha exigido al Ayuntamiento que refuerce la vigilancia y control sobre el cumplimiento del contrato y que no se asuman más gastos derivados de negligencias por parte de la concesionaria. Además, el grupo ha solicitado un informe detallado sobre los gastos asumidos por el Ayuntamiento desde 2021 en relación con las reparaciones de Inacua, así como una comparación con lo invertido por la propia empresa concesionaria.