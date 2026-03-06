Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festival de MálagaGuerra en Oriente MedioCaminito del ReyLluvia en MálagaEntrevista Izan MerinoEsculturas del PuertoGanadero en CártamaCrecimiento empleo femenino
instagramlinkedin

Vivienda

Con Málaga acusa al PP de "desvirtuar la vivienda protegida con VPO para sueldos de hasta 4.400 euros"

Según Nicolás Sguiglia, las promociones impulsadas por el Ayuntamiento de Málaga desvirtúan el concepto de vivienda protegida al estar dirigidas a rentas medias y altas

Sguigliacritica que promociones impulsadas por el Ayuntamiento junto a la promotora privada Lagoom Living, &quot;desvirtúan el concepto de vivienda protegida&quot;

Sguigliacritica que promociones impulsadas por el Ayuntamiento junto a la promotora privada Lagoom Living, "desvirtúan el concepto de vivienda protegida" / l.o.

La Opinión

Málaga

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado "el nuevo modelo de viviendas protegidas impulsado en la ciudad" que "permite acceder a VPO a personas con ingresos de hasta 4.400 euros brutos mensuales", calificándolo como "un ejemplo más del fracaso de la política de vivienda del PP".

Sguiglia, en un comunicado, ha criticado que estas promociones, impulsadas por el Ayuntamiento junto a la promotora privada Lagoom Living, "desvirtúan completamente el concepto de vivienda protegida", ya que, ha dicho, "están dirigidas a rentas medias y medias-altas mientras miles de malagueños con salarios mucho más bajos no pueden acceder a un alquiler en la ciudad".

Orden de llegada

Así, ha considerado "especialmente problemático que la adjudicación se realice por orden de llegada", lo que, a su juicio, "convierte el acceso a una vivienda pública en una carrera digital en lugar de priorizar a quienes más lo necesitan".

Desde la confluencia de izquierdas reclaman que "el suelo público se destine exclusivamente a vivienda pública y social, con criterios de adjudicación basados en la renta y la situación social, y no a promociones que, aunque formalmente protegidas, terminan orientadas a sectores con ingresos elevados".

Noticias relacionadas

Por último, ha insistido en que Málaga "atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda", por lo que ha pedido al Ayuntamiento "un cambio de modelo que priorice alquileres realmente asequibles para jóvenes, trabajadores y familias con menores ingresos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
  2. El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
  3. El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
  4. La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
  5. La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
  6. El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
  7. Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
  8. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?

Con Málaga acusa al PP de "desvirtuar la vivienda protegida con VPO para sueldos de hasta 4.400 euros"

Con Málaga acusa al PP de "desvirtuar la vivienda protegida con VPO para sueldos de hasta 4.400 euros"

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, distinguido en el Día del Patrón de los Bomberos en Cádiz

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, distinguido en el Día del Patrón de los Bomberos en Cádiz

El Puerto de Málaga aprueba la instalación de las polémicas estatuas de Neptuno y Venus por seis meses

El Puerto de Málaga aprueba la instalación de las polémicas estatuas de Neptuno y Venus por seis meses

El alcalde de Málaga reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la investigación biomédica

El alcalde de Málaga reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la investigación biomédica

"Siempre se cumple uno": la fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli

"Siempre se cumple uno": la fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli

La fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli

Avanza la construcción del puente colgante más largo de España, que se situará en el Caminito del Rey

Avanza la construcción del puente colgante más largo de España, que se situará en el Caminito del Rey

La Costa del Sol reclama al Gobierno una campaña para recuperar la imagen ante la falta de AVE

Tracking Pixel Contents