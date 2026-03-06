Con Málaga acusa al PP de "desvirtuar la vivienda protegida con VPO para sueldos de hasta 4.400 euros"

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado "el nuevo modelo de viviendas protegidas impulsado en la ciudad" que "permite acceder a VPO a personas con ingresos de hasta 4.400 euros brutos mensuales", calificándolo como "un ejemplo más del fracaso de la política de vivienda del PP".

Sguiglia, en un comunicado, ha criticado que estas promociones, impulsadas por el Ayuntamiento junto a la promotora privada Lagoom Living, "desvirtúan completamente el concepto de vivienda protegida", ya que, ha dicho, "están dirigidas a rentas medias y medias-altas mientras miles de malagueños con salarios mucho más bajos no pueden acceder a un alquiler en la ciudad".

Orden de llegada

Así, ha considerado "especialmente problemático que la adjudicación se realice por orden de llegada", lo que, a su juicio, "convierte el acceso a una vivienda pública en una carrera digital en lugar de priorizar a quienes más lo necesitan".

Desde la confluencia de izquierdas reclaman que "el suelo público se destine exclusivamente a vivienda pública y social, con criterios de adjudicación basados en la renta y la situación social, y no a promociones que, aunque formalmente protegidas, terminan orientadas a sectores con ingresos elevados".

Por último, ha insistido en que Málaga "atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda", por lo que ha pedido al Ayuntamiento "un cambio de modelo que priorice alquileres realmente asequibles para jóvenes, trabajadores y familias con menores ingresos".