Reconocimiento
El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, distinguido en el Día del Patrón de los Bomberos en Cádiz
El Consorcio de Bomberos de Cádiz reconoce la colaboración del CPB de Málaga en la gestión de emergencias, especialmente durante las recientes borrascas en la Serranía de Ronda
EP
El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha recibido este viernes un reconocimiento por parte del Consorcio de Cádiz (CBPC) por su colaboración en la gestión coordinada de emergencias durante las últimas borrascas, especialmente en los municipios gaditanos más cercanos a la Serranía de Ronda.
El presidente del CPB y vicepresidente de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, ha recogido el galardón en un acto celebrado en Cádiz en con motivo del Día del Patrón de los Bomberos y ha mostrado su agradecimiento por "este reconocimiento que nos llena de orgullo".
"La colaboración entre administraciones y entre los distintos servicios es absolutamente imprescindible para afrontar con garantías cualquier tipo de emergencia como las que estamos sufriendo de manera casi continua desde el pasado otoño", ha manifestado Marmolejo, quien ha subrayado "la profesionalidad y la solidaridad" de todos los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
El CBPC ha reconocido también la labor de muchos de sus profesionales (en activo, jubilados y por actuaciones destacadas), así como al Servicio de Emergencias 112, a la Policía Local de Cádiz y al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz.
