La Costa del Sol reclama al Gobierno una campaña para recuperar la imagen ante la falta de AVE

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha una campaña de imagen que permita recuperar el prestigio de la Costa del Sol como destino turístico, justo cuando se cumple un mes de la caída de un talud sobre el trazado de la alta velocidad a la altura de Álora, o un total de 47 días desde que el servicio con Madrid se viese afectado por el accidente que en tierras cordobesas se saldó con la vida de casi medio centenar de viajeros.

"Recuperar la confianza"

Salado ampliaba a este periódico los detalles de una petición, a la que deberá añadirse una iniciativa adicional: «Evidentemente vamos a necesitar una campaña, financiada por el Gobierno central, para que se recupere la confianza en nuestro destino. Pero también deberá realizarse una auditoría integral que determine cómo se encuentran las vías del AVE entre Málaga y Madrid, y en virtud de la misma, impulsarse las inversiones correspondientes para que se recupere esa confianza en la seguridad del transporte por alta velocidad hasta la Costa del Sol».

«Recordemos que el AVE ha sido uno de las joyas de la corona en España, no sólo en términos turísticos, sino para nuestra economía en general», relató el presidente de la Diputación. Todo apunta a que los trabajos a la altura de Álora se prolongarán más allá del próximo 18 de marzo, de manera que Málaga capital va a superar la barrera de los dos meses sin una conexión directa con Madrid y el resto del país.

La complejidad en las obras radica en el volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno / Álex Zea

Obras de gran complejidad

No obstante, Adif confirmaba este jueves, transcurridos 46 días desde el fatídico 18 de enero, que trabaja las 24 horas del día para acortar al máximo los plazos. «Las obras revisten gran complejidad, como ya indicamos la pasada semana, debido al volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, que debe ser trasladada, que condicionan el plan de trabajo para garantizar la seguridad», defiende el operador.

En el horizonte aún figura la necesidad de reconstruir y asegurar el muro de contención afectado, tras movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra. Adif ha llegado a movilizar más de veinte vehículos y maquinaria especializada en el término aloreño.

Varios operarios trabajan en la recuperación de la línea AVE Madrid-Málaga / Álex Zea

Petición conjunta

La petición de Salado cuenta con el apoyo de dirigentes municipales de la Costa del Sol. A juicio de la regidora torremolinense, Margarita del Cid, es necesario recuperar la confianza del viajero e incluso de los propios malagueños en un servicio como la alta velocidad. Así apela a que dichas acciones no sólo impliquen al Gobierno central, sino también a todos los agentes afectados, incluidas instituciones como la propia Junta o Turismo Costa del Sol.

«Todos tenemos que ser partícipes, porque en la promoción de nuestro destino nos la jugamos. Es un pilar muy importante para nuestra economía, no únicamente con el sector turístico», destacaba la propia alcaldesa al recordar que en este momento no es sólo tener que llegar a Antequera-Santa Ana en autobús, sino que desde allí la previsión del viaje se eleva a más de 3 horas con destino a Madrid.

Por su parte, su homóloga en Fuengirola, Ana Mula, expresaba que la Costa del Sol se encuentra «en una situación complicada, porque a la pérdida de visitantes por las deficiencias en la alta velocidad con Madrid hay que añadir la bajada de reservas por la guerra. No obstante, pese a esa alarmante reducción de hasta el 30% de las reservas de cara a Semana Santa, no hay que dejar de trabajar y de ofrecer lo mejor que tiene la provincia en su conjunto».

Pasajeros suben al autobús con destino Antequera para coger el AVE a Madrid / Francis Silva

Daño a la imagen reputacional

«Todo esto está dañando mucho la imagen reputacional de la Costa del Sol y considero que en este asunto todos los alcaldes estamos unidos en exigir al Gobierno central acciones urgentes, acciones rápidas y de restitución de esa imagen de nuestra marca», concluyó Ana Mula. En este sentido, Salado considera como presidente de la Diputación que las pérdidas se extenderán más allá de Semana Santa, puesto que la incertidumbre puede haber desviado incluso de cara al verano a los turistas hacia otros destinos competidores, como Valencia, Baleares o Cataluña.

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga, José Carlos Escribano, subrayaba asimismo la inquietud del colectivo empresarial ante «las consecuencias económicas que está teniendo la interrupción de las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía y, de manera particular, el corte actual que deja a Málaga sin conexión directa».

Argumenta que se trata de «una infraestructura esencial en el movimiento de turistas, mercancías y profesionales». Y hace «un llamamiento a las administraciones para que se agilice la recuperación de las comunicaciones ferroviarias, con las garantías necesarias», al tiempo que se refuerzan «otras alternativas de transporte» y «se estudian medidas de apoyo al sector turístico». Y cree clave «trasladar un mensaje de normalidad, seguridad y capacidad de reacción, que reduzca el impacto económico y pueda preservar el empleo».