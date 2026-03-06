Las tradiciones no se pierden. Como cada primer viernes del mes de marzo, los devotos se agolpan en la calle Granada en una fila que parece no tener fin. Esperan su turno para entrar en la parroquia de Santiago Apóstol y rezar tres padrenuestros al Cristo de Medinaceli. Niños, jóvenes y mayores acuden a este lugar del Centro de la ciudad para no perderse este acto de auténtica fe. El Señor les espera desde las 8.00 horas y escuchará las plegarias de los fieles que vayan a visitarlo hasta las 22.30 horas.

El olor a incienso que sale del templo se cuela por las calles del casco histórico de Málaga y anuncia la cercanía de la Semana Santa. Entre las manos de los fieles, casi siempre cerradas en un puño, se esconden tres monedas del mismo valor. Con cada una pedirán un deseo que depositarán a los pies del Cristo. Según cuenta la tradición, al menos uno de ellos acabará cumpliéndose.

Tres monedas, tres padrenuestros y tres peticiones

La imagen es la protagonista de una de las tradiciones más arraigadas entre los malagueños. Acuden con tres monedas, tres padrenuestros y tres peticiones que los devotos formulan con la esperanza de que, al menos una de ellas, termine haciéndose realidad. "Vengo con mi hermana todos los años, es una tradición que nos inculcó nuestra madre y la verdad que los deseos se cumplen, dependiendo de la fe y confianza de cada uno. Al menos si no se cumple, que nos dé la fuerza para llevarlo de la mejor manera posible", comenta Inmaculada.

"Siempre se cumple uno": la fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli / Carlos Cordero

Aún no se ha puesto el sol y los fieles llenan las calles cercanas a la iglesia. Centenares de personas avanzan con pasos menudos hacia el interior del templo, donde espera, con rostro sereno, al Cristo de Medinaceli. "Es algo que no puede describirse con palabras, tienes que sentirlo, cuando viene tanta gente por algo será. Yo venía con mi madre cuando era niña y ahora vengo con mis hijos. Siempre cumple mis peticiones", subraya María José.

Isidoro Rodríguez, presidente del grupo parroquial, comenta con ilusión en su rostro lo que más le emociona de este día: "Ver cómo personas mayores con dificultades físicas, con muletas, carritos y andadores, llegan con fuerza y fe, y depositan toda su confianza en el Señor. Ellos se emocionan y uno se emociona con ellos".

Dentro del templo, el murmullo de las oraciones se mezcla con el chirrido de los zapatos que avanzan hacia la imagen y el caer de las monedas que los fieles depositan en varios cepillos de medio metro de altura. Ana es acompañada por su hijo Ángel, ambos muestran la devoción de este día en sus rostros. "Anoto los deseos que pido para acordarme de un año para el otro. Casi siempre se cumplen. Mi madre me decía que era milagroso", afirma Ana.

"Siempre se cumple uno": la fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli / Carlos Cordero

Josefa viene con su hija desde que nació y, ahora, es una adulta, pero la tradición entre ellas perdura, "si alguna vez hemos faltado ha sido por trabajo, pero siempre hemos guardado las monedas para venir otro día y continuar la costumbre".

La llamada del Cristo de Medinaceli

Dionisio Juan Arcos está arraigado a la iglesia de Santiago desde los 13 años. Ahora, es diácono de la diócesis de Málaga y diácono colaborador de este templo. Su vocación o "llamada", vino a través de Jesús de Medinaceli. "Nosotros tenemos la costumbre de, una vez que termina la festividad y deja de entrar la gente a la parroquia, realizamos una oración con las luces apagadas. Únicamente se dejan encendidas las velas que rodean la imagen. En la oración que hicimos en el año 2019 sentí esa llamada. Desde ese día, dí el salto para hablar con el párroco y empezar mi proceso de formación".

Una tradición que traspasa límites

No solo los malagueños sienten la pasión por el Cristo de Medinaceli. La fe que mueve la imagen traspasa límites y se vincula a otros puntos cercanos a la ciudad. "Es un Cristo milagroso que siempre me ha concedido las cosas que le pido. Vengo desde hace 35 años a pedir por mí y mi vecina, que es quién me enseñó esta tradición", indica Dolores, natural de Jaén, pero con especial apego a esta tradición.

"Siempre se cumple uno": la fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli / Carlos Cordero

Juan nació en Granada y se casó con una malagueña. Ahora, esta tradición que un día su esposa le enseñó, forma parte de ambos, "le tengo mucha fe y confianza, es algo que nos une y eso tiene más importancia que la petición que oramos".

Francisco de la Torre acudió a la cita con sus tres monedas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no quiso perderse este acto de fe y tradición. A primera hora de la mañana, acudió a la iglesia de Santiago para ser de los primeros en depositar las tres monedas y orar sus plegarias al Cristo de Medinaceli. Fue acompañado por la concejala Teresa Porras, que también cumplió con este acto de tradición.