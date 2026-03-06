Tiempo
Las lluvias no se despiden de Málaga: ¿a qué hora sacamos el paraguas?
La borrasca Regina da sus últimos coletazos en la provincia, pero no lo harán ni las precipitaciones ni el frío
La borrasca Regina trajo calima, lluvias y granizo a Málaga esta semana. Aunque ha dado una pequeña tregua, la calma no va a durar mucho.
Regina se despide y llega otra pequeña DANA, a partir de este viernes, tal y como avanzó ya a este periódico Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Un nuevo temporal que dejará lluvias, que no serán torrenciales, hasta el próximo miércoles.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha detallado los horarios de las precipitaciones. Este viernes se esperan lluvias a las 14:00 horas, 21:00 horas y 23:00 horas. El sábado habrá una pequeña tregua, pero el domingo las lluvias regresarán, con precipitaciones entre las 12:00 y las 00:00 horas, que se prolongarán durante el lunes y el miércoles.
Desde el Centro Meteorológico de Málaga se ha informado que, por el momento, no se espera un episodio extremo de lluvias. Serán lluvias débiles y dispersas, pero que seguirán afectando a la provincia de manera continua durante estos días.
El interior tampoco se libra de las lluvias. En Ronda, Antequera, Guadalhorce y la Axarquía se esperan tormentas hasta el miércoles. Y temperaturas que se desploman hasta los 4 grados en el caso de Ronda.
El descenso térmico ya está dejando un manto de nieve en los picos más altos de la provincia.
Temperaturas
Además de las lluvias, se espera una bajada significativa de las temperaturas, especialmente en el interior de la provincia. Las mínimas, que podrían llegar a estar por debajo de los 10 grados, rondarán los 8ºC, mientras que las máximas no superarán los 16-17ºC.
