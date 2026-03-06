Málaga lidera de nuevo el crecimiento del empleo de la mujer en Andalucía, que sufre el lastre de la mayor temporalidad

Málaga volvió a encabezar en 2025 el crecimiento del mercado laboral femenino a nivel andaluz con un aumento de casi el 3,3% en la afiliación, lo que sitúa la media anual en 351.142 trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en la provincia (11.000 personas más, en números redondos). El aumento del empleo entre las mujeres en Málaga estuvo más de un punto por encima de la subida regional, que fue del 2,3% para un total de 1,63 millones de cotizantes, según el informe 'Las Mujeres en el Mercado de Trabajo Andaluz 2025' publicado este viernes por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo, 8 de marzo.

La provincia malagueña reúne así algo más de una cada cinco mujeres que trabajan en la comunidad (exactamente al 21,4%), un peso sólo superado por Sevilla que, pese a crecer en empleo con menor intensidad que Málaga (lo hizo un 2,3% en 2025) alcanza las 390.226 afiliadas, lo que supone un 23,8% del total regional.

Donde sí vuelve a ser líder destacada Málaga es en el volumen de mujeres trabajadoras extranjeras: hay más de 54.776 las afiliadas en la provincia, un 7,2% más que el año anterior. La provincia malagueña concentra así al 34,8% de las 157.283 extranjeras que trabajan en Andalucía (es decir, a más de un tercio del total regional).

Este peso del empleo foráneo se corresponde también al hecho de que Málaga es la provincia con mayor cifra de población extranjera residente de toda Andalucía. En concreto, cerca de cuatro de cada diez mujeres foráneas que viven en la comunidad tienen a Málaga como su provincia de residencia (son más de 175.000 dentro del total de 447.300).

Tasa de actividad

Por otro lado, la tasa de actividad de la EPA que elabora el INE, arroja que la participación del colectivo femenino en el mercado laboral en Andalucía es menor que la registrada en España (un 51,67% frente a un 58,96%, respectivamente). Es decir, de cada cien mujeres andaluzas mayores de 16 años, 52 están trabajando o buscando trabajo, mientras que para el total nacional son 59 las mujeres en esta situación. La provincia de Málaga, en su caso, presenta una tasa del 54,75%, tres puntos por encima de la andaluza.

El informe de Argos recuerda que entre 2007 y 2025, la población activa femenina andaluza ha crecido un 28,70% y la masculina lo ha hecho en apenas un 2,71%. No obstante, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en Andalucía sigue siendo inferior a la de los hombres. Así, en 2025, la proporción de hombres mayores de 16 años que trabajan o están dispuestos a hacerlo es del 62,90%, más de once puntos porcentuales por encima de la citada tasa de actividad femenina (51,67%).

La EPA también permite conocer los motivos por los que las personas de género femenino no participan en el mercado de trabajo. Durante 2025, el principal motivo para que las mujeres que no trabajan no busquen empleo es la de estar percibiendo una pensión de jubilación (causa citada por el 37,32% de las mujeres inactivas), seguido de la dedicación a las tareas del hogar, mencionado por otro 35,13%. En el caso de los hombres, la razón mayoritaria para la inactividad es también el percibir una pensión de jubilación, con el 66,92% de los casos.

Más temporalidad y parcialidad en ellas

En cuanto a su situación contractual, en el caso de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, se observa una tasa de temporalidad femenina superior en 3,14 puntos a la masculina. De esta forma, el 21,24% de las mujeres asalariadas en Andalucía están contratadas con carácter temporal, frente a un 18,09% para el colectivo masculino.

Esta dinámica también se percibe en los datos de contratación. En Andalucía, la temporalidad de la contratación alcanzó el 59,34% durante 2025 (superando el 57,98% de 2024), mientras que la proporción de contratos indefinidos se sitúa en el otro 40,66%.

"La temporalidad varía de forma notoria según el sexo, siendo para las mujeres del 65,16%, casi diez puntos superiores a la de los hombres (54,85%)", señala Argos.

Un comercio de Málaga. / L.O.

El estudio afirma que otra característica que distingue a la contratación femenina es "el alto porcentaje de contratos a jornada parcial". Durante el 2025, la proporción de contratos de jornada parcial registrados al colectivo femenino duplicó al masculino: un 39,94% de la contratación femenina frente a un 18,03% de contratación masculina.

"Esta situación no solo se debe a una elección o necesidad de la persona empleadora sino a una opción de las mujeres trabajadoras para conciliar la vida laboral y la familiar. La proporción de contratos de jornada parcial suele considerarse un indicador de la precariedad laboral femenina cuando este tipo de jornada no es elegida por la trabajadora", apunta el informe.

Precisamente, hace unas semanas, el sindicato CCOO señalaba en un informe que la brecha salarial entre hombres y mujeres en Málaga persiste: el colectivo de trabajadoras de la provincia tendría que ganar actualmente un 24,1% más (el equivalente a 84 días más de trabajo al año) para igualar los ingresos por trabajo de sus compañeros masculinos. Según CCOO, la desigualdad salarial que sufren las mujeres malagueñas se debe, principalmente, a los sectores y puestos que ocupan (tienen mayor presencia en segmentos de menores salarios) y a las "peores condiciones" en cuanto a temporalidad y parcialidad.

Sectores que más contratan

El Observatorio Argos también analiza los sectores que más contratos generan para las mujeres. Camareros asalariados, peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) y personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares son las profesiones que registran mayor número de altas para el colectivo femenino durante 2025 en Andalucía. Otras profesiones en las que destaca la contratación femenina son la de vendedores en tiendas y almacenes y la de trabajadores de los cuidados personales a domicilio, entre otras.

En el caso de Málaga, las ocupaciones con más contrataciones en 2025 fueron las de camareras (34.268 contratos), personal de limpieza (32.193), vendedoras en tiendas o almacenes (26.416) ayudantes de cocina (10.400), peones de obras públicas (9.493), peones agrícolas (8.928), empleados administrativos (8.665), monitoras de actividades recreativas y de entretenimiento (8.381), trabajadores de los cuidados a domicilio (7.846) y cocineros (6.643).

Casi el 90%, en el sector servicios

Según recoge el informe, casi el 90% de las mujeres trabajadoras andaluzas lo hacen en el sector servicios (89,03%), que incluye a la hostelería y el comercio, y que es el único en la comunidad en la que el número de mujeres en superior al de hombres (un 52% frente a un 48%). Por el contrario, las mujeres siguen estando subrepresentadas en sectores como la construcción (sólo un 7,73% de los trabajadores son mujeres) o la industria (24,38%).

No obstante, las ocupaciones económicas "más feminizadas" son el de empleadas del hogar doméstico, las actividades sanitarias y de servicios sociales las de educación, entre otras.