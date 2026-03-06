El nuevo desarrollo de Málaga Nostrum supera la tramitación ambiental y define la fase de construcción

El proyecto de transformación del antiguo parque comercial y de ocio en el área de Málaga Nostrum, promovido por Bogaris, sigue adelante con un avance significativo. El director de esta promotora, Javier Marín, ha sido claro al destacar que el proyecto ha superado con éxito la declaración ambiental requerida por el Ayuntamiento de Málaga para garantizar el cumplimiento de todas las normativas medioambientales, un paso crucial para dar inicio a la fase de construcción. Marín detalla cómo, aunque este tipo de proyectos no requerían estrictamente una declaración ambiental, se optó por seguir el proceso, dadas las exigencias y el interés que genera este tipo de desarrollos, no solo a nivel local, sino internacional. “Aunque podría haber ido sin declaración ambiental, decidimos sacarlo todo y hacerlo correctamente. Estos proyectos están mirados por todo el mundo”, afirma Marín.

Según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 297/1995, el Consistorio abrió el trámite de Información Pública por un plazo de 20 días hábiles, permitiendo que cualquier persona interesada pudiera presentar alegaciones a los expedientes de calificación ambiental relacionados con la construcción del centro comercial.

La declaración ambiental ha sido una de las principales barreras administrativas que el proyecto ha superado, a pesar de que, en sí mismo, se encuentra dentro de los requisitos establecidos por la legislación autonómica. Marín explica que se trató de un proceso muy exhaustivo que implicó la revisión de varios expedientes, pero que finalmente logró superar sin mayores inconvenientes, lo que ha permitido que el proceso constructivo continúe.

"Son 70 expedientes administrativos en total, la mayoría de ellos permisos menores, pero todos ya han sido concedidos", detalla Marín. Este enfoque de cumplimiento estricto de la normativa ha sido uno de los elementos que el director de Bogaris resalta como fundamentales para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos legales y medioambientales.

Próximos pasos: construcción de Costco y el centro de ocio en marcha

Con la tramitación de la declaración ambiental ya resuelta y los permisos administrativos en orden, el próximo paso es el inicio de la construcción del Costco en Málaga Nostrum, lo cual está previsto para este mismo mes de marzo. Este Costco será el primero en la capital malagueña, y uno de los más importantes en Europa continental, siendo un proyecto que ha generado mucho interés tanto dentro como fuera de España.

Marín anticipa que la apertura del Costco está proyectada para el primer trimestre de 2027. Además, explica que, en paralelo, se está trabajando en la construcción de cines premium y espacios de ocio y restauración. Los cines estarán gestionados por MK2, el grupo francés que adquirió Cinesur, y ofrecerán una experiencia de cine de última generación con tecnología avanzada, butacas reclinables y un ambiente inmersivo.

"El cine será claramente premium, con un ambiente cómodo e inmersivo, buscando una experiencia comparable a la de las grandes capitales europeas", subraya Marín.

La demolición del antiguo edificio, un hito en el proyecto

Marín también destaca que las obras de demolición del antiguo edificio de los cines y las boleras, ejecutadas por la empresa Eriberri, ya han sido finalizadas. Este ha sido un paso fundamental para comenzar la construcción del nuevo centro comercial, y según Marín, "el derribo ha sido un proceso largo y tedioso, pero necesario para dar paso a un nuevo espacio comercial y de ocio de primer nivel".

Este proceso de demolición no solo ha supuesto la eliminación de una estructura obsoleta, sino que también ha marcado el inicio de una serie de obras que convertirán Málaga Nostrum en un verdadero polo de atracción para turistas y locales, especialmente con la incorporación de Mercadona y otros espacios de restauración.

Avance continuo: fechas clave y expectativas

El calendario de apertura sigue su curso: los cines premium están previstos para abrir en junio de 2026, mientras que el Mercadona tiene como objetivo abrir sus puertas justo después del verano de 2026. Marín subraya que la transformación de Málaga Nostrum en un gran centro comercial y de ocio va a generar mucha expectación, no solo entre los malagueños, sino también entre los turistas internacionales que visitan la ciudad.

"Este centro será un imán para atraer público de fuera, especialmente del Reino Unido. Málaga está reforzando su capitalidad como destino comercial y de ocio", afirma Javier Marín.