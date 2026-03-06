El Puerto de Málaga aprueba la instalación de las polémicas estatuas de Neptuno y Venus por seis meses

Controversia a las puertas del Puerto. Tras una fuerte polémica que se ha extendido durante las últimas semanas, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado finalmente la instalación temporal de las esculturas gigantes de Neptuno y Venus, que ocuparán la entrada al recinto por la plaza de La Marina, aunque solo durante seis meses. A pesar de las críticas de asociaciones y ciudadanos, el proyecto sigue adelante. En la reunión extraordinaria celebrada este viernes se ha dado finalmente el visto bueno a la instalación de las estatuas que forman parte del conjunto titulado 'Las Columnas del Mar', diseñado por el artista ceutí Ginés Serrán-Pagán y cedido por él mismo al Puerto.

La decisión, según ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha sido favorable y aprobada por mayoría, con 15 consejeros en total: 2 votos en contra, 1 abstención y un voto particular con matizaciones, según ha confirmado Rubio, quien destaca que aunque no ha sido una votación unánime, como la primera vez, once miembros han votado a favor.

Instalación temporal y plazo taxativo

La exposición será temporal y limitada a seis meses, sin posibilidad de prórroga, ha enfatizado Rubio, quien ha señalado que la intención es proceder cuanto antes con los trabajos de montaje: “La idea es que sea a la mayor brevedad… ya es cuestión de los servicios operativos del Puerto”, aunque el presidente no descarta que puedan instalarse antes de que termine este mismo mes de marzo.

Tras este período, las esculturas serán desmontadas, sí o sí. El presidente de la Autoridad Portuaria ha querido dejar claro que el debate interno ha concluido en este consejo extraordinario, que se convocó precisamente para permitir a los consejeros reconsiderar su voto tras la polémica reciente: “No ha habido unanimidad, pero sí un acuerdo muy mayoritario y se va a llevar a cabo la exposición temporal”

Rubio ha insistido también en que, tras la decisión, el asunto “no es un debate… ya está fuera del ámbito de decisión del consejo y de la Autoridad Portuaria”, remarcando que se ha buscado reducir el impacto en aquellas asociaciones y personas que no han estado de acuerdo.

Una vez aportada toda la información, cada uno de los consejeros ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista sobre los informes jurídicos y administrativos expuestos. También las distintas informaciones publicadas por los medios de comunicación e incluso los análisis de las distintas asociaciones culturales, ha dicho el presidente.

El presupuesto destinado a la preparación de la instalación —principalmente los pedestales y refuerzos para garantizar la estabilidad ante fuertes vientos— asciende a 70.000 euros, cifra confirmada por el propio presidente, quien ha añadido que estas estructuras podrán ser utilizadas por administraciones culturales en el futuro, como plataforma para actos culturales u otras iniciativas artísticas, porque así las cederá el Puerto, ya sea a la Junta o al Ayuntamiento.

Representantes de la sociedad civil malagueña leen un manifiesto en contra de las esculturas del puerto. / Álex Zea

Una polémica que ha saltado fuera de Málaga

La instalación de las esculturas ha protagonizado un intenso debate público en Málaga desde que se anunció su llegada. Las principales críticas se centran en la estética del grupo escultórico y el contexto urbano donde se va a instalar. Por ejemplo, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo calificó las obras como “monumentalidad ampulosa y anacrónica” y las comparó con figuras del universo Marvel.

Las plataformas culturales de rerencia de Málaga también criticaron que la instalación se ubicara en un punto especialmente visible, junto al Centro histórico, declarado Bien de Interés Cultural y símbolo de conexión con el mar. También han denunciado la falta de licencias municipales y consulta pública previa, lo que llevó a una recogida de firmas en Change.org para paralizar el proyecto. La controversia incluso trascendió fronteras con medios extranjeros interesados en el debate sobre el arte público en Málaga.

Con el visto bueno definitivo del consejo de administración del Puerto, se espera que las esculturas de Neptuno y Venus estén en su lugar emblemático este mismo mes, como ha adelantado Rubio. Durante los próximos seis meses, malagueños y visitantes podrán ver este conjunto escultórico monumental; al término del periodo, será desmontado. El artista, según recalca Rubio, está de acuerdo con estas condiciones de exposición temporal.

Ginés Serrán, con una de las esculturas de su conjunto para el Puerto de Málaga / Jorge Zapata/EFE

De la Torre evita influir en la decisión del Puerto sobre las esculturas gigantes de Neptuno y Venus

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a intervenir este viernes, mientras se celebraba el consejo de administración, en la polémica por la posible instalación de las esculturas gigantes de Neptuno y Venus en la entrada del Puerto de Málaga, antes de la inminente decisión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. En primera instancia, el regidor ya se había puesto de perfil y había asegurado que el Consistorio no podía intervenir. Ahora insistía en la misma dirección.

En declaraciones a los medios, De la Torre subrayaba que “respetaremos la decisión” del consejo de administración del Puerto sobre si finalmente se da luz verde a que las esculturas permanezcan durante seis meses en el acceso desde plaza de la Marina para que la ciudadanía pueda “verlas y opinar”. “No quiero influir en la decisión y respetaremos su decisión”, aseguraba el alcalde, que destacaba la importancia de mantener “muy buenas relaciones con la Autoridad Portuaria”.

“Lo que el Puerto decía vamos a respetarlo como es natural… si el consejo de administración del Puerto aprueba instalar las estatuas de Neptuno y Venus de Ginés Serrán por espacio de seis meses… que la gente lo vea y opine”, ha afirmado De la Torre.

El regidor también valora que, en su mandato, la ciudad y el Puerto hayan retomado el diálogo en distintos proyectos comunes, desde el retorno del Instituto Oceanográfico hasta la adquisición del terreno para el Auditorio de la Música fruto de acuerdos firmados con la Autoridad Portuaria en la década pasada.

En una entrevista concedida a La Opinión de Málaga, De la Torre siguió optando por no entrar al cuerpo a cuerpo estético en la polémica por las esculturas en la entrada por la plaza de la Marina. Mientras el debate subía de volumen, el Puerto había decidido paralizar la instalación y convocar un nuevo consejo para blindar el procedimiento con informes, incluido el jurídico. De la Torre evitó entonces pronunciarse también sobre gustos personales y redujo la discusión a un terreno más institucional: “Es opinable”. En todo caso, apeló a una "Málaga plural y abierta", en plena tormenta.