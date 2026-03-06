Unicaja reúne a 500 empleados de su red comercial para analizar los avances de su plan estratégico

Un total de 500 empleados de los equipos operativos y las redes de negocio de Unicaja en Andalucía se han dado cita este viernes, en Sevilla, en una jornada para compartir los avances del plan estratégico 2025-2027 en su primer año de ejecución, así como los retos y las prioridades para los próximos ejercicios.

La jornada, encabezada por el presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, acompañados por los responsables de distintas áreas clave para el desarrollo del plan, forma parte del ciclo de encuentros internos que la entidad está desarrollando en distintas ciudades para trasladar la evolución de la planificación estratégica.

La entidad financiera ha explicado que estos encuentros permiten "poner en valor los resultados alcanzados hasta la fecha, tanto en términos de fortalecimiento de la actividad comercial como de mejora de las capacidades organizativas". Estas jornadas también tienen entre sus objetivos reforzar la orientación al cliente y al empleado y alinear a los equipos con las prioridades definidas para este segundo año de ejecución.

José Sevilla: "Consolidar un proyecto común"

Durante la sesión de este viernes, la alta dirección ha expuesto los avances registrados en ámbitos como la transformación digital, la mejora de la experiencia de cliente y el impulso al crecimiento sostenible del negocio, tanto en banca minorista como en empresas.

En su intervención, tanto el presidente de Unicaja como el CEO han destacado la importancia de contar con los equipos operativos y de negocio para la adecuada ejecución de los objetivos del Plan Estratégico. Así, José Sevilla ha insistido en que compartir su evolución con los profesionales de la red comercial es "clave para consolidar un proyecto común y reforzar nuestra posición en los territorios".

Isidro Rubiales: "Alinear prioridades"

Por su parte, Isidro Rubiales ha manifestado que "estas jornadas nos permiten alinear prioridades, escuchar a los equipos y acelerar la ejecución de las iniciativas que deben impulsar el crecimiento del banco".

Con esta iniciativa, Unicaja reafirma su apuesta por una comunicación directa y cercana con sus equipos como "palanca fundamental" para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa a los clientes y a los territorios en el centro de su actuación.

La entidad malagueña afirma que este plan persigue consolidar al banco como una entidad" universal, cercana y abierta a todos", impulsando la rentabilidad "de forma sostenida" y construyendo capacidades para garantizar "un banco de futuro con liderazgo en sus territorios de origen".