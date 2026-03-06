La venta de los Montes de Málaga con migas y un parque de atracciones para niños: "Son un referente"

"Son un referente de los Montes de Málaga". Así ha calificado la Academia Gastronómica de Málaga al restaurante Trepaollas, un negocio con más de 30 años de historia que ofrece la mejor gastronomía tradicional con "toques innovadores" y su propio parque de atracciones para los niños.

Fue en 1992 cuando la familia García Martín puso en marcha este proyecto hostelero que cuenta con una inmejorable ubicación, en Camino de Colmenar, con unas vistas privilegiadas del monte malagueño y una carta en la que se combinan los platos con más arraigo de la zona con técnicas vanguardistas.

La oferta gastronómica: platos tradicionales con un toque innovador

"Los comensales disfrutan de una carta tradicional y, a la vez, con toques de lo más innovadores, acompañados por una bodega que roza lo insuperable", han señalado desde la Academia Gastronómica de Málaga.

Entre la amplia variedad de platos y guisos tradicionales del local destacan sus platos de los Montes, sus migas, guisos y carnes a la brasa.

Un restaurante ideal para familias: con parque infantil

Pero si un detalle ha convertido este lugar en uno perfecto para ir en familia es su parque infantil, que ofrece toda clase de atracciones como toboganes, torres y escaleras para que los más pequeños disfruten de un buen día de ocio mientras los adultos descansan en su enorme terraza o en su local interior.

"El lugar es realmente precioso, con detalles en madera muy bien cuidados. La comida estaba realmente buena y, por si fuera poco, tiene una zona para niños que hace que se lo pasen en grande", señalan sus propios comensales a través de las reseñas del restaurante.

Junto a esto, añade otro: "Es ideal para una comida familiar, de pareja o negocio". "Es perfecto", asegura otro comensal, a lo que indica otro: "Es lugar muy bonito, acogedor y con mucho encanto y, la comida, excelente". "Me comí las migas más buenas de mi vida", recalca otro.

La carta del restaurante: platos tradicionales a precios accesibles

Su amplia carta cuenta con toda clase de platos tradicionales de los Montes, que se pueden degustar desde 10 euros, como sus migas caseras, el plato de los Montes, con lomo, patatas, huevo, chorizo y pimiento; o el plato 'a lo bestia', igual que el anterior, pero incluyendo también migas y morcilla.

Junto a estos se encuentran su guiso de rabo de toro tradicional, el codillo de cerdo asado o el costillar de cerdo cocinado durante 12 horas.

Platos para niños y otros menús especiales

También disponen de una amplia variedad de carnes y brasas desde 12 euros, como churrasco de pollo, solomillo de cerdo ibérico, pluma de cerdo ibérico, secreto ibérico con adobo de la casa, solomillo de ternera con 30 días de maduración o chuletón de vaca madurada.

A estos se suman sus platos de ibéricos, sus quesos 'del mundo', las ensaladas, la fritura malagueña, sus arroces y pescados, así como sus guisos tradicionales como la sopa de picadillo, los callos con garbanzos y gazpachuelo malagueño.

Y para los más pequeños, el negocio ofrece diversas especialidades desde 8 euros, como los huevos fritos con patatas caseras, el pollo rebozado, las croquetas, la pechuga de pollo a la parrilla o el arroz a la cubana con salchicha, huevo y tomate frito.

Horarios y ubicación del restaurante

Esta amplia variedad de especialidades se pueden disfrutar en su local situado en el kilómetro 2 de Camino del Colmenar, en la zona de los Montes de Málaga, los lunes, martes, jueves y sábados de 11.00 a 20.00 horas.

Los viernes, el restaurante abre de 11.00 a 00.00 horas, mientras que los domingos está disponible de 11.00 a 22.00 horas. Los miércoles, por su parte, el negocio permanece cerrado.