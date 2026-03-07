La ruta circular en Cuevas del Becerro que esconde 15 fuentes y cascadas gigantes para ir con niños

El municipio malagueño de Cuevas del Becerro está repleto de naturaleza, patrimonio, cultura e historia. Pero, sobre todo, de agua. Este es el elemento central y uno de los principales tesoros de la localidad, que le ha llevado a contar con una ruta circular repleta de fuentes, cascadas y saltos de agua que discurren por el casco urbano y que se presenta como perfecta para hacer con niños.

Se trata de la Ruta de las Fuentes de Cuevas de Becerro, un sendero circular caracterizado por su escasa dificultad y su recorrido accesible, de apenas cuatro kilómetros, que conecta la naturaleza con este pueblo de origen mozárabe a través de las 15 fuentes y sus torrentes de agua.

Una ruta en Málaga apta para todas las edades

Durante este recorrido que está recomendado para personas de cualquier edad por su escasa dificultad, los visitantes pueden disfrutar de 17 paradas en plena naturaleza en la que encontrarán 15 fuentes de las que manan con fuerza las aguas que bajan del nacimiento.

Ruta de las Fuentes de Cuevas de Becerro / Diputación de Málaga

Este sendero que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de este pueblo situado en plena Sierra de Espartosa tiene su inicio en el Manantial del Nacimiento.

El recorrido del agua por Cuevas del Becerro

De este lugar, situado a las afueras del pueblo, en un promontorio pedregoso, brota con fuerza un manantial de agua formado por diversos chorros y canales que recorren todo el municipio por el cauce del río Cuevas hasta acabar desembocando en el río Guadalteba.

Ruta de las Fuentes de Cuevas de Becerro / Wikiloc

De este modo, el agua recorre gran parte del trazado urbano de Cuevas del Becerro, creando 15 espectaculares fuentes, entre las que destacan la Fuente de la Era, el Pilar de los Resbaladeros, la Fuente Manantial Fuentezuela, el Pilar del Cruce, la Fuente El Caño, la Fuente de los Frailes, la Fuente de la Puerta del Sol o la Fuente del Parque, entre otras.

Mirador del Molino y la belleza natural de Cuevas del Becerro

Además, durante su trayecto, la Ruta de las Fuentes también discurre por el manantial de la Fuentezuela y el Mirador del Molino, con unas vistas privilegiadas de la cascada y todo el entorno natural.

Todo ello, sumado a la amplia flora y fauna de la zona, convierten a Cuevas del Becerro y su Ruta de las Fuentes en uno de los mejores planes para disfrutar del medio ambiente, el aire libre y la naturaleza en familia.