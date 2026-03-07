Los vecinos de Campanillas se desesperan: sin rastro de la gran plaza que llevan 20 años pidiendo

Iba a ser una realidad, pero las obras de la gran plaza de Campanillas , en la calle José Calderón, aún no tienen dueño. Hace más de 20 años que los vecinos de este barrio de Málaga solicitaron al Ayuntamiento un espacio público donde trivializar la vida. El solar sigue siendo un parking de tierra pese a estar presupuestado y listo para sacar a licitación. "Es una necesidad", insiste Carmela Fernández, presidenta vecinal de la Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas.

El pasado 1 de diciembre fue la última vez que Carmela se reunió con el Ayuntamiento para hacer repaso de la situación de su barrio. La respuesta que recibió en torno a las obras de la plaza, relata, fue la siguiente: "En 2026, el primer dinero que entre de venta de terreno será para ponerlo en el proyecto de la gran plaza y sacarlo a concurso público". Pero la espera ya desespera a los vecinos que, aunque entienden que "estas cosas son lentas", necesitan ese espacio ya. Fuentes del Consistorio que indican de manera escueta a La Opinión que el proyecto está pendiente de licitación. Nada nuevo.

Proyecto "gran plaza"

El proyecto se compone de dos elementos: una plaza pública y un edificio de servicios. A finales de 2024, el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo dio el visto bueno al proyecto de ejecución de las obras en la calle José Calderón en este distrito. La inversión municipal se fijó en casi 3,5 millones de euros y el plazo previsto de ejecución en 20 meses. Las obras ocuparán una superficie total de 8.068 m2 de forma rectangular y se situarán junto al edificio de la Junta de Distrito Municipal.

El edificio de usos múltiples proyectado en la gran plaza. / L.O.

Una zona de descanso y relajación, asientos y zonas de ocio, un parque con toboganes, un quiosco con mesas al aire libre, árboles frondosos, zonas de cultivos de flores y huertos... una imagen que aún solo se puede disfrutar en una maqueta en la mente de los campanilleros. "La suerte y la desgracia que tenemos en Campanillas es que tenemos mucho terreno municipal a espera de ejecutar los proyectos que hay pendientes", se lamenta Carmela Fernández.

Un polideportivo y un centro de día

En Campanillas también hace falta un espacio donde realizar actividades deportivas. El partido de De la Torre se comprometió a construir un pabellón en 2011, aunque no se llegó a impulsar hasta 2024, tras aparecer como constante en cuatro programas electorales. Se está redactando el proyecto de un polideportivo y de un centro de día para los mayores que ahora hacen vida en el hogar del jubilado. "Mis mayores no tienen donde irse", insiste la presidenta de la asociación vecinal.

El polideportivo de Campanillas se proyecta en el solar central / Google Earth

"Campanillas es Málaga y el alcalde es el responsable de nosotros", insiste Carmela. Los campanilleros están a la espera de que los proyectos pendientes "se vayan ejecutando", porque "son años y años para que se ponga una piedra".

El metro y más paradas para el 25 de la EMT

Tampoco hay ni rastro de la llegada del metro al barrio de Campanillas, aunque no deja de ser otra de las reivindicaciones de sus vecinos. "Es primordial", denuncian. Salir del distrito hacia la capital puede volverse un mundo para quienes se mueven en transporte público. "Otro proyecto que estamos esperando y que reivindicamos por los por los chavales de la Universidad y las personas mayores es que el 25 entre por el Clínico y la Universidad", pide Carmela y añade: "Las personas que vamos al hospital vamos con dificultad, llueva, haga frío o calor. Tenemos que andar casi un kilómetro desde debajo del puente a la entrada del Clínico, cuando el autobús nos podría dejar en la entrada".