Bendodo pide acelerar la reparación del talud derrumbado de Álora que bloquea la línea del AVE Málaga-Madrid

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha reclamado al Gobierno de España que acelere las obras de reparación del talud de Álora que mantiene a la provincia sin AVE directo entre Málaga y Madrid desde hace más de un mes.

Durante una visita a Álora, Bendodo criticó la “lentitud” del Ejecutivo central en la gestión de esta incidencia ferroviaria y lamentó las consecuencias que esta situación está teniendo sobre la movilidad, el turismo y la economía malagueña.

El dirigente popular recordó que el problema se agravó después de la caída, el pasado 4 de febrero, de un muro de contención de cinco metros en el entorno de Álora, lo que prolongó el corte de la alta velocidad iniciado tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz el 18 de enero.

El PP denuncia retrasos en la reparación del AVE entre Málaga y Madrid

Bendodo reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que la intensificación de los trabajos no se produjera hasta semanas después del desprendimiento.

En este sentido, insistió en que la actuación sobre el talud debería haberse acelerado antes para reducir el tiempo de afección sobre una de las principales conexiones ferroviarias de Andalucía. A su juicio, la respuesta del Ejecutivo no ha sido lo suficientemente rápida ante una infraestructura estratégica para Málaga.

Elías Bendodo junto a las obras de reparación de la línea AVE entre Málaga y Madrid. / L. O.

Impacto económico del corte del AVE en Málaga y la Costa del Sol

El diputado nacional por Málaga alertó de que la falta de AVE directo con Madrid está generando importantes perjuicios económicos en la provincia, especialmente en el sector turístico, en plena cuenta atrás para la Semana Santa.

Según trasladó, este escenario mantiene en vilo a empresarios, trabajadores y viajeros habituales, en un momento clave para las reservas y la llegada de visitantes a la Costa del Sol. Bendodo subrayó que el aislamiento ferroviario está afectando no solo al turismo, sino también a muchas personas que utilizan el tren para desplazarse por motivos laborales.

Asimismo, señaló que las pérdidas económicas asociadas a esta situación ya alcanzarían cifras millonarias, al tiempo que advirtió del daño que esta incidencia está causando a la imagen exterior de Málaga como destino turístico y de negocios.

Bendodo pide recuperar la normalidad ferroviaria en Málaga

El dirigente popular incidió en la necesidad de que la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid recupere la normalidad lo antes posible y con todas las garantías de seguridad para pasajeros y tripulaciones.

Además, reclamó al Gobierno central un mayor compromiso con la movilidad ferroviaria en la provincia y defendió la puesta en marcha de un plan integral de inversiones en infraestructuras que permita mejorar el mantenimiento de la red, reforzar la seguridad, reducir incidencias y recuperar los niveles de puntualidad.

Trabajos en Álora en el deslizamiento de tierra que que mantiene cortada la línea AVE Madrid-Málaga desde el último temporal / Álex Zea

El talud de Álora prolonga la crisis ferroviaria de Málaga

La incidencia del talud de Álora se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación en materia de infraestructuras en la provincia en las últimas semanas. La interrupción del AVE Málaga-Madrid está condicionando la movilidad de miles de viajeros y mantiene la atención sobre el estado de la red ferroviaria andaluza.

Con esta visita, Bendodo ha vuelto a situar el foco político sobre una obra que considera prioritaria para evitar que Málaga siga perdiendo competitividad turística y económica mientras continúa interrumpida una de sus conexiones clave con la capital de España.