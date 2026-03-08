La brecha salarial baja en la provincia pero aún a un ritmo insuficiente

La brecha salarial se ha vuelto a reducir en la provincia de Málaga de manera reseñable durante el último año analizado, el de 2024. Pero no al ritmo que permita generar optimismo entre aquellas personas que a estas alturas del año vuelven a salir a la calle para pedir, entre otros asuntos, la igualdad real entre sueldos. De hecho, en el periodo en cuestión los salarios aumentaron un 4,1% en el caso de las mujeres, por un 3,7% en el de los hombres. Sin embargo, la brecha media se mantiene en el 24,1% y baja a un ritmo de apenas el 0,5%.

Si observamos la evolución de otras provincias, en base a un informe facilitado a este periódico por el sindicato CCOO, el salario de las mujeres malagueñas es el más elevado de la comunidad autónoma andaluza, al situarse en 19.090 euros frente a los 17.949 que de media arroja Andalucía.

Y si miramos al resto del país, el salario masculino malagueño está en la posición trigésima, como en el anterior, mientras que las mujeres se sitúan en la posición número 38, tras perder un puesto en relación al balance que lo antecedía. Es interesante observar que la brecha salarial de Málaga ocupa el puesto 16 si ordenamos todas las provincias españolas de mayor a menor brecha. Este último dato sí que es positivo al observar que la provincia está en la mitad superior de toda España.

Un aspecto en el que se incide manera especial por parte de CCOO está relacionado con el número de días, un total de 84, que las mujeres malagueñas tendrían de media que trabajar más para alcanzar en sus salarios a los hombres. Y es que la diferencia es de unos 4.400 euros. En el caso de los salarios masculinos la media se acerca a los 23.700.

La brecha bajó de 2022 a 2023 hasta en siete décimas, mientras que en 2024 esa diferencia se ha reducido en apenas cinco, como señalan en su informe el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, y la secretaria de Empleo y Mujer, María José Prados. Ambos han recalcado lo mucho que resta por hacer para poder equiparar los sueldos en Málaga.

Mayor temporalidad

En los últimos días también se ha podido conocer que en 2025 la provincia lideró en Andalucía el crecimiento del mercado laboral femenino. En concreto creció en casi el 3,3% la afiliación, lo que sitúa la media anual en más de 350.000 trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social (11.000 personas más, en números redondos).

Pero la temporalidad representa el contrapunto a esos registros. El informe Las Mujeres en el Mercado de Trabajo Andaluz 2025, publicado por el Observatorio Argos de la Junta con motivo de este 8 de marzo, remarca que en el caso de las mujeres esa tasa de trabajo temporal supera en 3,14 puntos a la del cupo masculino.

De esta forma, el 21,24% de las mujeres asalariadas en Andalucía están contratadas con carácter temporal, frente a un 18,09% para el colectivo masculino. No obstante, el aumento del empleo entre las mujeres en Málaga estuvo en 2025 más de un punto por encima de la subida regional, que fue del 2,3% para un total de 1,63 millones de cotizantes.

La provincia malagueña reúne así algo más de una cada cinco mujeres que trabajan en la comunidad (exactamente al 21,4%), un peso sólo superado por Sevilla que, pese a crecer en empleo con menor intensidad que Málaga (lo hizo un 2,3% en 2025) alcanza las 390.226 afiliadas, lo que supone un 23,8% del total regional.

Málaga también va por delante en el volumen de mujeres trabajadoras extranjeras, con más de 54.776 las afiliadas en la provincia, un 7,2% más que el año anterior. Concentra así al 34,8% de las 157.283 no nacidas en España que trabajan en Andalucía (es decir, a más de un tercio del total regional).

Entre los factores que vuelven a penalizar, a juicio de CCOO, la escasa reducción de la brecha salarial, figura una mayor dedicación de las mujeres a los cuidados familiares. Y a pesar de las medidas de corresponsabilidad que se van implementando, la diferencia aumenta del 16,1%, en mujeres sin hijos, al 28,6%, en mujeres con hijos de más de tres años.

Según el reseñado sindicato en Málaga, todas las modificaciones legislativas han sido positivas para el avance en la igualdad, pero se requieren de políticas activas de empleo, refuerzo de los planes de igualdad, registros retributivos, registros horarios, mayor refuerzo y control de la Inspección de trabajo para que las desigualdades «se corrijan más rápidamente».