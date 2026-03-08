Málaga alza la voz en un 8M multitudinario contra la violencia hacia las mujeres

Málaga se echa este domingo a la calle para recordar, una vez más, que los derechos de las mujeres no se negocian. Miles de malagueños de todas las edades, también muchos hombres, recorren el centro de la ciudad en una manifestación multitudinaria con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en una jornada marcada por la denuncia, la memoria y la exigencia de avances reales en igualdad.

La marcha, convocada por la Coordinadora 8 Marzo Málaga y respaldada por sindicatos como CCOO y UGT, arrancó a las 12.00 horas desde la plaza de la Merced y avanzó por Alcazabilla, Císter, Molina Lario, Marqués de Larios, Especerías y Fernán González, hasta desembocar en plaza de Camas, donde se da lectura al tradicional manifiesto.

Las pancartas denuncian las cifras insoportables de mujeres asesinadas en lo que va de 2026, mientras otras ponen el foco en la violencia sexual contra las mujeres con mensajes especialmente duros y visuales. Entre los lemas que se escuchan durante el recorrido resuenan algunos ya clásicos del movimiento feminista, como “Saca tu rosario de nuestros ovarios” frente a la Catedral o “Me gustan las peras y las manzanas y en la cama me meto con quien me da la gana”.

Coincidiendo además con la celebración del Festival de Málaga, entre los asistentes se deja ver también la actriz Sara Sálamo, una de las figuras conocidas presentes en esta jornada reivindicativa.

Entre los carteles y consignas hay también espacio para la solidaridad internacional. La manifestación mira más allá de Málaga y reivindica igualmente los derechos de las mujeres en Palestina e Irán.

Manifiesto

El sentido de la convocatoria queda perfectamente resumido en el manifiesto leído al término de la marcha: “Hoy, 8 de marzo de 2026, Día Internacional de las Mujeres, el movimiento feminista de Málaga nos manifestamos no por costumbre, sino por necesidad”.

Un mensaje que insiste en que la movilización sigue siendo imprescindible “porque la desigualdad entre mujeres y hombres existe, porque la violencia continúa, porque cada derecho que hoy tenemos fue pelea, organización y fuerza colectiva, y porque ante cada ataque a nuestros derechos responderemos”.

El texto pone además el foco en las víctimas y en quienes sostienen la lucha cada día: “Estamos aquí por las asesinadas. Por las que sobreviven a las violencias y discriminaciones. Por las que luchamos hoy por los derechos de las mujeres del presente y del futuro”. Las organizadoras rechazan con firmeza “la normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas” y recuerdan que “no es inevitable” y “no es aceptable”.

La jornada concluye con un mensaje rotundo que resume el espíritu de este 8M en Málaga: “Por los derechos de las mujeres. Por la salud pública. Por la paz. Porque sin igualdad no hay democracia. Porque sin derechos no hay libertad. Porque sin vidas seguras no hay futuro”.