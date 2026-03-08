El rincón de Alhaurín de la Torre que esconde la tirolina doble más larga de Andalucía: "Vas a 100 kilómetros por hora"

La tirolina doble más larga de toda Andalucía se encuentra en uno de los mayores parques de aventuras de Málaga, que, además, ofrece rutas a caballo, tiro con arco, 'disc golf' y rutas en 4x4: Superview Park Málaga, en Alhaurín de la Torre.

Este parque temático que se encuentra en un lugar privilegiado de la provincia malagueña, con unas vistas impresionantes del mar y la montaña, se ha convertido en una visita obligada para los amantes de la naturaleza y los deportes de aventura gracias a sus diversas opciones de ocio al aire libre.

La tirolina de 1.350 metros de recorrido

Y entre todas ellas, destaca su gigantesca tirolina, con 1.350 metros de recorrido y un desnivel del 10%, lo que hace de esta una "experiencia única e inigualable en un entorno mágico", tal y como señalan desde el propio parque.

Sunview Park, el parque de aventuras de Alhaurín de la Torre con la tirolina doble más larga de Andalucía / Sunview Park

"Vas a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora", afirman sobre esta tirolina doble que es "la segunda más larga de España" y que permite una "experiencia única llena de adrenalina".

Impresionantes vistas en el recorrido de la tirolina de Málaga

Una tirolina que no solo destaca por su longitud, sino por sus impresionantes vistas, en un paisaje que combina lo mejor de la sierra y la costa malagueña en un recorrido único.

Gracias a que se trata de una tirolina doble, es decir, con dos cables paralelos que permite a dos personas lanzarse simultáneamente, una al lado de la otra, Superview Park Málaga ofrece tres modalidades de salto.

Opciones de salto: Superman, tándem y tritándem

La primera de ellas es el Superman, en el que el usuario se desliza por la tirolina suspendido boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante y las piernas estiradas, como el superhéroe.

Además, los interesados pueden tirarse en tándem, es decir, dos personas atadas sobre la misma polea, o en tritándem, con tres personas.

Rutas a caballo y en Jeep 4x4 en este parque de Alhaurín de la Torre

Pero esta no es la actividad de ocio y aventura que ofrece el parque, sino que dispone de tiro con arco para todas las edades y niveles, así como 'disc golf', una nueva modalidad que consiste en completar un recorrido de distintos hoyos lanzando un disco volador.

De igual modo, el parque ofrece la posibilidad de disfrutar de paseos y rutas a caballo para explorar el entorno natural y sus "paisajes espectaculares", además de rutas en Jeep 4x4 descapotable para combinar "emoción y momentos inolvidables".

Y para completar la jornada, este entorno cuenta con su propio bar y una terraza con las mejores vistas de la zona donde, además de descansar y reponer fuerzas, podrán disfrutar de sus canastas, asientos y castillos hinchables.

Perfecto para las actividades del parque de aventuras de Málaga

Todo ello convierte esta actividad en una perfecta para visitar con amigos o familia, así como para celebrar despedidas de soltero, eventos de empresa, actividades para colegios y todo tipo de "experiencias emocionantes".

El precio para el salto en tirolina individual es de 40 euros por persona, aunque el negocio cuenta con descuentos especiales para grupos que depende del número de participantes.

El precio de la ruta 4x4 es de 10 euros, mientras que quienes quieran grabar la experiencia con GoPro pueden hacerlo por 5 euros.

Packs combinados de actividades

Además, el parque cuenta con distintos packs especiales, como el que incluye salto en tirolina y ruta en Land Rover por 40 euros; el que une tirolina, tiro con arco y Land Rover por 48 euros; y el de tiro con arco y ruta en Land Rover por 15 euros.

A estos se suman su opción de tirolina en tándem para dos personas y ruta en Land Rover por 64 euros y tirolina en tritándem, para tres personas, y Land Rover por 90 euros.

Estas actividades están disponibles en este parque situado en la calle Comedias de Alhaurín de la Torre de miércoles a domingo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.30 horas.