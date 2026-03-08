Solero, expertos en sombrillas que convierten tu terraza en una experiencia diferente

Desde su sucursal en Alhaurín de la Torre (Málaga), la marca Solero se ha consolidado como especialista en el desarrollo, venta e instalación de sombrillas en el segmento medio y alto del mercado. A través de parasoles.es ofrece un amplio catálogo tanto para particulares como para profesionales de la hostelería que buscan soluciones robustas, elegantes y duraderas.

Para Solero, la calidad no es un argumento comercial: es la base de todo. La selección de materiales, la resistencia a la corrosión, la solidez estructural y la durabilidad del color en los tejidos forman parte de un estándar pensado para soportar uso intensivo y las exigencias del clima mediterráneo. A esto se suma la facilidad de manejo, clave en el día a día de cualquier negocio.

En un entorno donde cada vez más mujeres lideran proyectos de hostelería, interiorismo o inversión inmobiliaria, contar con proveedores fiables es fundamental. La filosofía de Solero se basa en escuchar, asesorar con honestidad y cumplir lo prometido. Si algo no es técnicamente recomendable, lo dicen. Y cuando un proyecto exige creatividad, trabajan junto al cliente para encontrar soluciones a medida.

La empresa dispone de stock permanente en Málaga, lo que permite plazos de entrega muy cortos, especialmente importantes en temporada alta. Además, su forma rigurosa de trabajar les ha valido el Certificado de Empresa Financiera Saludable otorgado por Creditsafe, un respaldo a su solvencia y profesionalidad.

Para quienes buscan exclusividad, Solero ofrece también una línea de sombrillas de muy alta gama y fabricación personalizada, con medidas especiales, tejidos premium y acabados pensados para proyectos singulares.

Porque crear sombra no es solo proteger del sol

En un restaurante, unas sombrillas bonitas hacen que la terraza sea más atractiva y ayuden a atraer clientes. Y si además son resistentes y fáciles de manejar, el equipo puede centrarse en lo realmente importante: atender mejor y aumentar la rentabilidad.

En un jardín privado ocurre algo similar. Cuando la sombra es cómoda y elegante, el espacio se convierte en un lugar para disfrutar más y vivir mejor.

Y ahí es donde una buena decisión marca la diferencia.