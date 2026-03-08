Sould Park invierte en Málaga: 15 millones para un parque familiar con atracciones junto a Plaza Mayor

Será un parque para ir a pasar la tarde y acabar quedándote. Un golpe sobre la mesa del ocio familiar en Málaga. Sould Park acelera las obras para intentar estrenar a finales de junio y en pleno verano de 2026 su gran complejo de atracciones junto a Plaza Mayor, con un gancho claro: entrada libre y un menú de diversión que mezcla montaña rusa, bolera XXL, minigolf tematizado, cine 7D y zonas pensadas para celebraciones. La idea es simple y ambiciosa a la vez: convertir la visita al área comercial en un plan completo.

La empresa, con sede en Fuengirola, define la operación como "su proyecto más ambicioso hasta la fecha". La inversión ronda los 15 millones de euros y las previsiones hablan de 80 empleos directos y otros 40 indirectos cuando el recinto esté a pleno rendimiento.

En cuanto a tamaño, las cifras sitúan el parque en 15.000 metros cuadrados. El emplazamiento está elegido con bisturí: dos parcelas al este de Plaza Mayor, pegadas a Porcelanosa, la autovía y varios restaurantes de comida rápida. La compañía explota un punto fuerte: el tirón de una de las áreas comerciales con más tránsito, reforzada por su cercanía al aeropuerto y a la estación de tren de Plaza Mayor.

Zona de atracciones: 10.000 m² con montaña rusa y cine 7D

El corazón del parque será la zona de atracciones, un espacio de unos 10.000 metros cuadrados volcado en el ocio familiar y pensado para mezclar los grandes clásicos con propuestas más “inmersivas”. En ese recorrido aparecerá una montaña rusa apta para todos los públicos, junto a imprescindibles como los coches de choque, el saltamontes y una atracción de caída libre.

Para el público infantil se reservarán opciones como el trenecito y un carrusel de dos plantas, además de áreas con atracciones de agua, camas elásticas y castillos hinchables. Y para completar la oferta, el parque incorporará juegos tradicionales como la pesca de patos y circuitos infantiles, además de un cine 7D que suma imagen 3D, sonido envolvente, movimiento y estímulos sensoriales para elevar la experiencia.

El modelo de negocio sigue el patrón de la casa: se entra gratis y se paga lo que se consume. El parque funcionará con tarjeta recargable (y gestión digital asociada), para abonar atracciones y restauración sin efectivo y con lectura directa en los dispositivos de juego.

Bolera de 24 pistas: la más grande de Málaga, con karaoke y zonas VIP

El segundo gran pilar será una bolera de 24 pistas —presentada como la mayor de Málaga y una de las más grandes de Andalucía—, con alrededor de 2.200 m² y vocación de funcionar también como espacio social: sports bar, salas de karaoke y zonas VIP para eventos privados, cumpleaños y actividades escolares.

El tercer eje será un minigolf tematizado de 2.500 m², concebido como una alternativa accesible “para todas las edades” y como pieza clave para que el complejo no dependa solo de las atracciones mecánicas.

Quién es Sould Park: cuatro formatos y una expansión que ya pisa Málaga Sould Park se ha hecho un nombre como operador de ocio infantil y familiar y estructura su oferta en cuatro conceptos: Sould Park (parques de atracciones)

(parques de atracciones) Sould Park Game (salones arcade y recreativos)

(salones arcade y recreativos) Sould Park Bowling (boleras con sports bar y extras)

(boleras con sports bar y extras) Sould Park Jump (trampolines y circuitos tipo “ninja”)

¿Dónde encontrar Sould Park en Málaga?

En Málaga, ese desembarco ya tiene huella más allá de Plaza Mayor: la compañía cuenta con Sould Park Game en centros comerciales como La Rosaleda y también presencia en Rincón de la Victoria.

Y su “casa madre” en la Costa del Sol sigue siendo Fuengirola, con un parque al aire libre consolidado en el Puerto Deportivo, un formato clásico que convive con su salto hacia complejos mixtos de gran tamaño.

La empresa también empuja la recurrencia con incentivos: su app describe el estatus VIP al alcanzar 100 euros de consumo, con un 10% de descuento en juegos (con condiciones de mantenimiento si no se usa durante meses).

La estrategia es transparente: rematar obras a finales de junio y abrir con el verano, cuando el flujo de visitantes convierte cualquier novedad en un escaparate masivo. Si el calendario se cumple, Málaga sumará un nuevo polo de ocio que compite por algo más que el ticket de atracción: tiempo de estancia, cumpleaños, eventos y ese tipo de consumo que empieza con un “vamos un rato” y termina con media tarde dentro.

Quién es Sould Park y cómo juega sus cartas

Detrás del nuevo complejo de Plaza Mayor está Sould Park, una empresa española que se ha especializado en ocio infantil y familiar y que ha extendido su modelo por centros comerciales de España y Portugal. Su negocio no se limita a las atracciones: opera parques de atracciones, salones de recreativas y máquinas arcade (Game), boleras (Bowling) y parques de camas elásticas (Jump), cuatro “sellos” con los que adapta el formato a cada ciudad y a cada público.

En Málaga, de hecho, la compañía ya tiene presencia con espacios Game en La Rosaleda y en Rincón de la Victoria, mientras mantiene su parque al aire libre en el Puerto Deportivo de Fuengirola, un clásico consolidado en la Costa del Sol.

Ese modelo se refuerza con incentivos de fidelización: la firma ofrece un estatus VIP ligado al consumo —al alcanzar 100 euros de recarga y gasto— que aplica un 10% de descuento permanente en atracciones, y ha convertido las celebraciones en una de sus líneas fuertes, con paquetes cerrados para cumpleaños que incluyen juego, merienda, tarta y bonos para invitados.