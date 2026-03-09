Agresión a un médico en el centro de salud de Torrox: una paciente lo golpea en el pecho con una muleta

La violencia en las consultas no frena. En apenas dos meses desde el inicio del año ya se han producido siete agresiones a médicos en la provincia, según el registro del Sindicato Médico de Málaga (SMM). La última se produjo en el centro de salud de Torrox, donde una paciente golpeó en el pecho con una muleta a un facultativo.

Ocurrió el pasado sábado 28 de febrero, a las 22.30 horas. Una usuaria entró en la consulta de su médico antes de ser avisada por el facultativo, saltándose su turno y pidiendo “de forma agresiva” una medicación inyectable.

Aunque el profesional intentó tranquilizarla y consultar su historial médico, la paciente comenzó a “amenazarle y a insultarle de forma vejatoria”, y acabó propinándole un puñetazo en el pecho, seguido de otro golpe con una muleta en el torso, la misma con la que golpeó posteriormente el mobiliario, según ha relatado el SMM en un comunicado.

Juicio rápido

“El médico intentó salir de la consulta de Urgencias y al intentar salir fue agredido con un muleta y a puñetazos en el pecho”, ha detallado Juan Carmona, delegado del SMM en la Axarquía, que ha aclarado que la mujer no sufría ningún trastorno psiquiátrico.

Tras la agresión, la paciente fue detenida por la Guardia Civil y el mismo día el médico interpuso una denuncia. Según ha informado el SMM, el facultativo se encuentra en “buen estado”.

El pasado lunes 2 de marzo se celebró un juicio rápido, cuya sentencia dictaminó ocho meses de prisión para la usuaria por delito de atentado, cuatro meses de alejamiento del médico y una sanción económica como compensación al facultativo.

Concentración

El SMM ha denunciado los hechos esta mañana durante una concentración en el centro de salud de Torrox, en la que han advertido que ya se han contabilizado siete agresiones a médicos en la provincia.

“Una situación que sigue aumentando sin que la Administración no tome las medidas oportunas para concienciar a la ciudadanía y garantice la seguridad de sus trabajadores”, han lamentado. La organización sindical anima a los profesionales a denunciar cualquier tipo de agresión física y verbal durante el ejercicio de sus funciones en su puesto de trabajo.

Concentración en el centro de salud de Torrox. / L.O.

Exigen más medidas

“Es inconcebible que a estas alturas sigamos siendo pegados y agredidos de forma cotidiana y que la Administración siga sin imponer los medios para evitarlo”, ha señalado Carmona. Aunque el delegado del SMM ha celebrado que, en esta ocasión, la Justicia “haya sido rápida”, también ha afirmado que “no es suficiente” y que estas agresiones “no se pueden seguir consintiendo”.

El caso ha sido llevado por la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga, Gracia Mª González Tirado, y su presidente, Pedro J. Navarro, ha recordado que la institución colegial tiene una política de “tolerancia cero frente” a las agresiones a médicos.

Colegio de Médicos

“Es inadmisible que tengamos que sufrir violencia durante el ejercicio de nuestra profesión. Necesitamos más seguridad en los centros sanitarios y sentencias ejemplarizantes. Los médicos nos sentimos inseguros mientras trabajamos”, ha recalcado.

El Colegio de Médicos de Málaga tiene a disposición de sus colegiados el Teléfono de Atención Urgente (TAU) para casos de agresiones que está operativo todos los días del año (incluidos domingos y festivos) de 8 de la mañana a 20 horas. El TAU lo atiende un abogado de la Asesoría Jurídica del Colegio que asesora en todo momento al médico víctima de la agresión. Tanto el asesoramiento telefónico como el servicio jurídico es gratuito para la colegiación del Colegio de Médicos de Málaga, compuesta por más de 11.000 médicos en Málaga y provincia