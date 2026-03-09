Capaces de todo: alumnos con discapacidad de la UMA, en ARCO y en el Festival de Cine de Málaga

La Universidad de Málaga lleva casi una década apostando por un curso al que no se accede por nota pero en el que los estudiantes no paran de destacar. Más de un centenar de jóvenes con discapacidad intelectual han pasado ya por el título propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales (TAEC). Un programa que se vale del arte para favorecer la inserción laboral de un colectivo que lo sigue teniendo muy difícil.

Gracias a esta iniciativa gratuita de la mano de la Fundación ONCE y la UMA, cada curso quince alumnos con discapacidad intelectual reciben formación teórica y práctica en museos y centros de arte.

Su proyección es tan potente que este año han acudido por tercera vez a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO donde han recibido el aplauso de los Reyes de España.

La artista Elo Vega junto a la profesora de la UMA María Jesús Martínez Silvente, en el stand de estos alumnos en ARCO. / La Opinión

Como explica la directora del TAEC, la profesora de Historia del Arte María Jesús Martínez Silvente, don Felipe y doña Letizia visitaron el jueves pasado el stand donde se han mostrado las obras que estos alumnos realizan junto a artistas malagueños y de toda España.

«Fueron muy amables y nos preguntaron si la obra se puede vender, que es un piropo porque quiere decir que tiene calidad», detalla la docente. «Nos dijeron que están muy orgullosos de que haya propuestas inclusivas dentro de ARCO», añade.

Martínez Silvente detalló que a los monarcas «les encantaron» los resultados de un taller que han realizado con el Museo del Prado sobre las Meninas modernas y, en concreto, las Meninas con placas solares y con la equipación del Málaga Fútbol Club que pudieron ver en la feria.

Tercer año en la Feria de Arte Contemporáneo

Conseguir estar en ARCO no es nada fácil pero la obra de este alumnado de la UMA se ha hecho un hueco. Esta presencia les permite no sólo visibilizar el trabajo y la valía de las personas con discapacidad intelectual, sino también atraer a artistas para que colaboren con ellos.

En esta ocasión, las obras que la UMA ha llevado a ARCO en el stand del TAEC son trabajos que el alumnado ha realizado, entre otros, con las artistas Beatriz Ruibal y Elo Vega y durante los talleres en el Museo Picasso Málaga y en el Prado. Además, también se ha expuesto un mural de Abraham Lacalle y los alumnos.

Alumnas voluntarios de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid junto a Miguel Fructuoso e Irene Beneítez, profesores del TAEC. / La Opinión

Estudiantes de Historia del Arte y de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han sido los encargados de recibir e informar a los visitantes.

Artistas colaboradores

Las nueve ediciones que lleva el curso de Técnico Auxiliar en Entornos Culturales han contado con la colaboración de unos cuarenta artistas de distintas disciplinas artísticas y de instituciones tan prestigiosas como el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Lázaro Galdiano, además de los centros de arte malagueños.

Esta formación no sólo sirve para ampliar las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, sino que al impartirse en la universidad, en concreto en la Facultad de Ciencias de la Educación, les permite potenciar su desarrollo personal, laboral y social.

Al mismo tiempo, representa «una oportunidad para que la comunidad universitaria se enriquezca con las experiencias de diversidad e inclusión».

María Jesús Martínez, que puso en marcha este título propio junto a la profesora de Ciencias de la Educación Gema Rodríguez, destaca que está llamando la atención a nivel internacional.

«Hemos tenido la presencia de profesores de la Universidad de Brera de Milán», relata y adelanta que el Gobierno de Panamá le ha propuesto formar a profesores de allí para implantar un curso similar en Ciudad de Panamá.

También han llevado esta iniciativa de la Universidad de Málaga a países como México, Colombia o Dubái.

Estreno de cine en el MaF

Otro de los logros sin precedentes de este curso de la UMA es haber estrenado un cortometraje en el MaF, el ciclo cultural previo al Festival de Málaga que se está celebrando esta semana.

‘Cuidado, suelo mojado’, realizado y protagonizado por los 15 estudiantes de este curso del TAEC, pudo verse el 3 de marzo en el cine Albéniz.

Estreno del corto realizado por los alumnos del TAEC de la UMA en el cine Albéniz de Málaga. / La Opinión

El corto, dedicado al alumno Carlos Martínez fallecido recientemente, no es un documental sino una historia de ficción que ellos han escrito e interpretado.

«Cogen mucha confianza, pierden la vergüenza, aprenden a trabajar en equipo y a ser más independientes porque no cuentan con supervisión familiar todo el tiempo», explica la profesora Martínez Silvente sobre el aprendizaje que suponen trabajos como este cortometraje.

La idea partió de la monitora del curso, Beatriz Vega Benítez, y contó con el impulso de la gestora cultural y coordinadora del MaF, Cristina Consuegra.

Ha tenido también la colaboración de las facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Comunicación.

«Llevarlo al Festival de Cine ha sido una oportunidad genial porque así se difunde la idea de que ellos son capaces de hacer cualquier cosa», explica la monitora.

Marcos, Lola, Germán, María, Alba y sus compañeros se han convertido en cineastas y actores por derecho propio: «Ellos han escrito el guión, han decidido los personajes, los escenarios, han cogido las cámaras, han grabado los audios...».

Rodaje del cortometraje de estos estudiantes de la UMA y Fundación Once con discapacidad intelectual. / La Opinión

Un trabajo que, como destaca Beatriz Vega, les empodera y es un logro para ellos.

Queda avanzar en el objetivo de la inserción laboral: «El reto es conseguirles un futuro laboral digno y si puede ser en el mundo del arte, mejor. Se les ha abierto un mundo que para muchos ha sido revelador. Qué mejor que encontrarles un hueco en algo que se les da bien», concluye la directora del TAEC.