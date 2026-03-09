Vivienda
El antiguo gran local de Calzados Gody en el barrio de la Paz de Málaga se convierte en viviendas
El establecimiento, situado en la calle Júcar y que ocupa tres números de la citada vía (6, 8 y 10), está siendo reformado para acoger un total de diez viviendas
La reconversión de locales comerciales en viviendas, una tendencia muy recurrente en Málaga durante los últimos tiempos, ha alcanzado al que fuese hace unos años uno de los espacios emblemáticos del comercio local de la barriada de la Paz. El antiguo local de la malagueña Calzados Gody, situado en la calle Júcar y que ocupa tres números de la citada vía (6, 8 y 10), está siendo reformado con obras adaptación para acoger un total de diez viviendas,
Gody dijo adiós definitivamente al público malagueño en junio de 2025, cuando cerró el que era su último establecimento operativo (el que estaba ubicado en la calle Cuarteles), poniendo fin a una trayectoria comercial de más de 60 años.
Por su parte, el local de la barriada de la Paz lleva ya bastantes años cerrado y corresponde a la etapa de mayor éxito de Calzados Gody. La conocida firma de venta de calzado fue creada en 1963 por Rafael González Godino en la localidad de Ronda, y trasladó su actividad a inicios de los años 80 a Málaga capital, donde fue abriendo diversos establecimientos situados en los barrios de la zona oeste y del centro.
Licencia para obras hasta 2027
Según ha constada este periódico en la ficha de la Gerencia de Urbanismo, la licencia de obras para este local de la calle Júcar fue expedida en mayo de 2025. El comienzo de los trabajos está autorizado desde el pasado mes de noviembre y abarca, como fecha tope, hasta noviembre de 2027. Los trabajos de reforma corren a cargo de la constructora Francisco Gómez Moyano.
Gody, un referente comercial durante décadas
Gody, que fue todo un referente en el sector del calzado de Málaga, procedió este pasado año a clausurar sus últimas tiendas físicas: primero las situadas en el centro comercial Larios y en El Palo y, en mayo, la emblemática zapatería de la calle Strachan, a unos metros de la calle Larios (que fue ocupada por la madrileña Alma en Pena, también una firma de zapatos).
Posteriormente, en el mes de junio, se procedió a la clausura del establecimiento de Gody en la calle Cuarteles de Málaga capital, dando por finalizada la vida de esta señera empresa malagueña, especializada en el segmento de calzado para hombre, mujer y niño, con marcas reconocidas, incluyendo tallas especiales y las últimas tendencias.
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas