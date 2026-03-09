El antiguo gran local de Calzados Gody en el barrio de la Paz de Málaga se convierte en viviendas

La reconversión de locales comerciales en viviendas, una tendencia muy recurrente en Málaga durante los últimos tiempos, ha alcanzado al que fuese hace unos años uno de los espacios emblemáticos del comercio local de la barriada de la Paz. El antiguo local de la malagueña Calzados Gody, situado en la calle Júcar y que ocupa tres números de la citada vía (6, 8 y 10), está siendo reformado con obras adaptación para acoger un total de diez viviendas,

Gody dijo adiós definitivamente al público malagueño en junio de 2025, cuando cerró el que era su último establecimento operativo (el que estaba ubicado en la calle Cuarteles), poniendo fin a una trayectoria comercial de más de 60 años.

Por su parte, el local de la barriada de la Paz lleva ya bastantes años cerrado y corresponde a la etapa de mayor éxito de Calzados Gody. La conocida firma de venta de calzado fue creada en 1963 por Rafael González Godino en la localidad de Ronda, y trasladó su actividad a inicios de los años 80 a Málaga capital, donde fue abriendo diversos establecimientos situados en los barrios de la zona oeste y del centro.

Licencia para obras hasta 2027

Según ha constada este periódico en la ficha de la Gerencia de Urbanismo, la licencia de obras para este local de la calle Júcar fue expedida en mayo de 2025. El comienzo de los trabajos está autorizado desde el pasado mes de noviembre y abarca, como fecha tope, hasta noviembre de 2027. Los trabajos de reforma corren a cargo de la constructora Francisco Gómez Moyano.

Los trabajos de reforma del antiguo local de Calzados Gody para acoger viviendas en la barriada malagueña de La Paz. / L. O.

Gody, un referente comercial durante décadas

Gody, que fue todo un referente en el sector del calzado de Málaga, procedió este pasado año a clausurar sus últimas tiendas físicas: primero las situadas en el centro comercial Larios y en El Palo y, en mayo, la emblemática zapatería de la calle Strachan, a unos metros de la calle Larios (que fue ocupada por la madrileña Alma en Pena, también una firma de zapatos).

Posteriormente, en el mes de junio, se procedió a la clausura del establecimiento de Gody en la calle Cuarteles de Málaga capital, dando por finalizada la vida de esta señera empresa malagueña, especializada en el segmento de calzado para hombre, mujer y niño, con marcas reconocidas, incluyendo tallas especiales y las últimas tendencias.