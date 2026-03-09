Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Domingo 8 de marzo

Los centros de San Juan de Dios en Málaga celebran su festividad

El obispo de Málaga ofició una misa en el centro asistencial y se reconoció el trabajo de profesionales, voluntarios y colaboradores, con motivo del 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, en el centro asistencial de San Juan de Dios.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, en el centro asistencial de San Juan de Dios. / La Opinión

La Opinión

Los centros de San Juan de Dios en Málaga han celebrado a lo largo de toda la semana numerosas actividades para conmemorar su festividad, que se celebró ayer domingo, 8 de marzo.

Se trata de una fecha con la que la Orden Hospitalaria recuerda el legado de hospitalidad, solidaridad y vocación de servicio del santo, fallecido en Granada tal día como ayer en 1550, informa la orden en una nota de prensa.

En los tres centros de la Orden en Málaga se promueve una atención integral basada en sus valores: la hospitalidad, el respeto, la calidad, la responsabilidad y la espiritualidad, destaca la nota.

Eucaristía del obispo de Málaga

Este año, el acto central ha sido la celebración de una Eucaristía el pasado viernes oficiada por el obispo, José Antonio Satué, que por primera vez ha visitado el centro en su compromiso con los colectivos más vulnerables.

Se realizó en la iglesia del centro asistencial y a la misma asistieron usuarios, profesionales y pacientes y estuvo amenizada por el Coro Aire Andaluz.

Asimismo, acudieron el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, el concejal del Distrito de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo, así como representantes del colegio de médicos, de enfermería y del Real Cuerpo de Bomberos, -estos dos últimos tienen a San Juan de Dios como patrón-.

También acudieron miembros de la junta de gobierno de la Cofradía de Misericordia, de la que San Juan de Dios es titular.

En este día reconocieron el trabajo de profesionales, voluntarios y colaboradores que, con dedicación y cercanía, hacen posible una atención centrada en la persona. En concreto, se entregó la 'granada de oro' por su reciente jubilación a Paco García de Haro; Manuela Martin y Juana De la Torre, en agradecimiento a su labor y atención a los colectivos con los que han trabajado.

TEMAS



