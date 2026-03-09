Sucesos
Condenada a 8 meses de prisión por agredir a un médico de guardia en la zona de Costa del Sol oriental
La mujer le exigió una inyección y, acto seguido, le propinó dos golpes en el pecho con una muleta al médico
L.O.
Una mujer ha sido condenada a ocho meses de prisión por la Sección Civil y de Instrucción de un juzgado de Málaga por agredir y lesionar a un médico que estaba de guardia en la zona de la Costa del Sol oriental.
Los hechos sucedieron el pasado 28 de febrero cuando sobre las 22.30 horas se encontraba en la consulta de un centro de salud y se dirigió al médico de guardia insultándole y con una actitud «chulesca», según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
La mujer le exigió una inyección y, acto seguido, le propinó dos golpes en el pecho con una muleta al médico, que le ocasionaron lesiones y una crisis de ansiedad.
Para la magistrada los hechos son constitutivos de un delito de atentado y otro leve de lesiones y además de la pena de prisión la condena a multa, a indemnizarlo y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros al médico, a su domicilio, lugar de trabajo así como comunicar con el mismo.
El fallo es firme por lo que la acusada no podrá recurrir la sentencia, en un procedimiento que ha sido llevado por la letrada de la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Málaga, Gracia María González Tirado.
