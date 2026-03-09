Detenido en Málaga por disparar desde la ventana de su casa tras una discusión de tráfico

Un joven de 27 años ha sido detenido en Málaga como presunto autor de los disparos efectuados desde la ventana de una vivienda del barrio malagueño de Las Castañetas ocurrido el pasado 13 de febrero en la capital.

La investigación del Grupo de Atracos ha culminado con los registros en dos inmuebles relacionados con el investigado, donde los agentes han localizado un total de dos armas cortas de fuego, una escopeta, cartuchería, unos grilletes, un machete, dos chalecos antibalas, entre otros efectos. El arrestado, al que atribuyen delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, ha ingresado en prisión provisional.

El incidente se produjo en Las Castañetas, pero el presunto autor ha sido arrestado en la vivienda de un familiar en el barrio del Torcal

Inicio de la investigación tras los disparos

La investigación se inició la misma noche de los disparos, que generaron una gran alarma social en el vecindario. Las primeras pesquisas ya apuntaban a que el tiroteo estaría motivado por una discusión de tráfico previa. El incidente, en el que nadie resultó herido, provocó un gran despliegue policial que llegó hasta la vivienda, recuperando los agentes un arma corta y una escopeta, ambas aptas para abrir fuego. El tirador, sin embargo, huyó.

Detalles de las armas. / L.O.

Segundo registro

Con el caso ya en manos del Grupo de Atracos, los investigadores localizaron en la vivienda una tercera pistola con su cargador correspondiente y cartucho en recámara, un machete, dos chalecos antibalas, varias piezas de hachís, recipientes con marihuana en cogollos, una picadora de cannabis, tres bombonas de óxido nitroso (gas de la risa) y telefonía móvil.

"La peligrosidad del fugado propició un importante dispositivo de búsqueda con la colaboración de unidades especializadas, como es el caso del grupo de Sistemas Especiales, que permitió seguir la pista del sospechoso", ha explicado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Finalmente, el pasado 27 de febrero, con apoyo también de los GOES, un segundo registro en la vivienda de un familiar del sospechoso en el barrio malagueño de El Torcal permitió la detención del autor del tiroteo y la intervención de 36.175 euros en efectivo, unos grilletes, 220 gramos de cocaína y 26 pastillas de hachís (de 100 gramos cada una).