Dónde comer las mejores tortillas de patatas de Málaga: de las clásicas a las más originales

Este plato español se reinventa en los locales malagueños con rellenos de jamón y queso, con trufa, al whisky o clásicas sin cebolla de casi 15 kilos

Dónde comer las mejores tortillas de Málaga.

Dónde comer las mejores tortillas de Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Con cebolla o sin cebolla. Hecha o poco hecha, con trufa, queso o de calabacín. Debates a un lado, la tortilla de patatas cautiva a cualquiera sea cual sea la receta.

Este 9 de marzo se homenajea a este plato tradicional, una creación que se remonta a 1798 en Extremadura. Una receta versátil que ha ido evolucionando con nuevas versiones rellenas de queso, jamón, trufa y alguna que otra verdura.

Y con motivo del Día Mundial de la Tortilla de Patatas, aquí va una lista de algunas de las mejores tortillas de Málaga.

La de Cotxino está considerada como una de las mejores tortillas de patatas de Málaga y también una de las mejores del país. Así lo destacó hace unos años la Guía Repsol: "La tortilla, poco hecha. El ibérico, que pique. Y el vino, que no falte".

Ese es el lema de este bar de Marbella. A los fogones está Fernando Alcalá, chef de KAVA y reconocido con 1 Sol Guía Repsol: “La tortilla aquí se hace como mandan los libros. Y lo demás, por supuesto, también”.

La creación de Miguel Palma es una tortilla de patatas al whisky, inspirada en un aperitivo que servían en el bar Casablanca, en Sevilla, para reutilizar lo que no se había consumido el día anterior. “Hay que pedirla sí o sí en la primera visita al restaurante”, destacan desde la Guía Repsol. Esta creación se puede probar en la Taberna de Mike Palmer.

Tortilla de la Taberna de Mike Palmer.

Tortilla de la Taberna de Mike Palmer. / La Opinión

Una vuelta a la tortilla. Eso es precisamente lo que hacen en Base 9, donde reinventan este plato español inspirándose en una receta de Japón. En concreto, en el omurice japonés, una tortilla hecha con arroz frito y una fina capa de huevo. La de Base 9 lleva además mayonesa de wasabi.

En la taberna Uvedoble no solo presumen de tener una de las mejores ensaladillas rusas de España. Otro de sus platos más demandados es su tortilla de patatas trufada: hecha por fuera, jugosa y líquida por dentro.

Los clásicos que nunca fallan

Lejos de la vanguardia y fieles a lo clásico están las tortillas de Pollo San Juan y La Ñora.

El primero es uno de los reyes del delivery en Málaga y un referente de la cocina casera. Aquí triunfa la tortilla de patatas en todas sus versiones: desde la clásica con cebolla hasta el formato bocadillo, como el “Bestia”, con tortilla, lomo y salsa alioli.

¿Qué malagueño no conoce las tortillas de La Ñora? Este local es uno de los grandes referentes de los desayunos en Málaga y también de las tortillas. Aquí puedes encontrarlas con o sin cebolla y, sobre todo, rellenas de espinacas, salchichón, jamón y queso, jamón asado con pimientos y hasta huevos fritos.

La tortilla más grande de Málaga

Y si hablamos de tamaño y récord, hay que trasladarse hasta Monda, en la comarca del Guadalhorce, donde la familia de La Rubia elabora la tortilla de patatas más grande de Málaga. El récord está en 14,730 kilos.

Noticias relacionadas y más

La tortilla de patatas más grande Málaga está en Monda.

La tortilla de patatas más grande Málaga está en Monda. / La Opinión

Paqui de la Rubia prepara casi a diario un "tortillón" que puede llegar a rondar entre 15 y 20 kilos, elaborado con cinco docenas de huevos y varios kilos de patatas. Eso sí: no lleva cebolla.

