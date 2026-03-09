La Diputación subvenciona con 469.000 euros la instalación de una caldera de biomasa para la calefacción del colegio y el gimnasio de Gaucín

La Diputación de Málaga subvencionará con 469.898,64 euros al Ayuntamiento de Gaucín, en la Serranía de Ronda, para la instalación de un sistema de calefacción en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Guzmán El Bueno y el gimnasio municipal. Así lo ha confirmado esta mañana el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, quien subraya la importancia de dotar de una caldera de biomasa a dichos espacios para buscar el ahorro económico y energético.

La subvención se enmarca dentro de las actuaciones y medidas del programa provincial Málaga Viva, de lucha contra el cambio climático y mejora del medio ambiente. La obra la acometerá Tragsa y el plazo de ejecución será de seis meses.

Salado ha insistido en la importancia que este sistema de calefacción tiene para los ayuntamientos que, estiman desde la Diputación, verán un ahorro muy importante en su factura energética y además reducirá las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera aprovechando los residuos forestales de los montes.

"Apostamos de manera fehaciente por las energías alternativas eficientes, sostenibles y rentables a la vez que contribuimos a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular”, apunta.

Futuras subvenciones

Tras estas actuaciones en edificios públicos que se han desarrollado y que se están ultimando en los municipios de la Sierra de las Nieves (Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera), la Diputación avanza promoviendo proyectos en la misma línea en localidades del Valle del Genal y del Valle del Guadiaro, que suman en total 7,2 millones de euros.

Posterior a la subvención a Gaucín, la Diputación actuaciones similares en localidades como Algatocín, Benalauría, Parauta, Faraján, Jubrique, Júzcar, Genalguacil, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Cartajima y Cortes de la Frontera. En este caso, integradas en el proyecto europeo redactado por la Diputación de Málaga +Bioeconomía en el entorno rural de la Serranía (+BERDeS), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).