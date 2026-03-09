Sucesos
Hospitalizado en Málaga tras ser agredido con un puño americano al sorprender a un ladrón en su coche
Un hombre de 36 años se encuentra hospitalizado en Málaga con un traumatismo craneoencefálico severo, tras ser agredido con un puño americano al sorprender a un ladrón en su coche
Málaga
Un hombre de 36 años permanece en un centro hospitalario de Málaga por un traumatismo craneoencefálico severo tras recibir una paliza cuando sorprendió a un ladrón dentro de su coche.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 15.45 horas en la zona de Guadalmar, según han confirmado a EFE fuentes policiales, que han precisado que la investigación está abierta para intentar detener al presunto autor de los hechos.
Puño americano
De las pesquisas policiales se desprende que el ladrón se valió de un puño americano para golpear al dueño del coche, según ha adelantado El Español.
La investigación está a cargo del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas