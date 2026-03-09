Hospitalizado en Málaga tras ser agredido con un puño americano al sorprender a un ladrón en su coche

Un hombre de 36 años permanece en un centro hospitalario de Málaga por un traumatismo craneoencefálico severo tras recibir una paliza cuando sorprendió a un ladrón dentro de su coche.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 15.45 horas en la zona de Guadalmar, según han confirmado a EFE fuentes policiales, que han precisado que la investigación está abierta para intentar detener al presunto autor de los hechos.

Puño americano

De las pesquisas policiales se desprende que el ladrón se valió de un puño americano para golpear al dueño del coche, según ha adelantado El Español.

La investigación está a cargo del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.