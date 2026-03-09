La Junta vigila el mosquito tigre en Málaga y activa protocolos frente al virus del Nilo

Andalucía se prepara para combatir y frenar un año más la transmisión de casos por el Virus del Nilo. Un escenario, a priori, complicado tras las intensas lluvias que se han registrado en la comunidad, ya que favorecen la aparición de estos insectos. Este año, la Junta de Andalucía suma un nuevo reto: la expansión del mosquito tigre, habitual en Málaga.

Ninguna provincia de Andalucía se libra ya de las alertas por el virus del Nilo. En Málaga se mantiene la alerta en nueve municipios de la provincia por el Virus del Nilo.

En Málaga, la Junta declara en riesgo alto a nueve municipios de la provincia: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almargen, Antequera, Cártama, Coín, Guaro, Málaga capital y Pizarra.

En todas estas comarcas del Guadalhorce, la Junta tiene colocadas trampas para detectar la presencia de estos mosquitos. Además, señala la existencia de un nivel elevado en las trampas de Marbella. No hay que olvidar tampoco que la Junta detectó el pasado 10 de octubre mosquitos en El Tarajal y Campanillas.

En 2024 este virus causó la muerte a un total de 11 personas en Andalucía.

Mosquito tigre

Además del Virus del Nilo, Andalucía suma otras tres enfermedades que quiere vigilar de cerca: dengue, chikungunya y zika.

Son enfermedades que transmiten otros tipos de mosquitos, como el Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre, muy presente en la provincia de Málaga. De hecho, Málaga lideró en 2025 las alertas por mosquito tigre en Andalucía.

Para combatirlo, la Junta de Andalucía asegura que, entre las novedades del Plan Estratégico de Vectores de Andalucía, se procederá a la instalación de ovitrampas para detectar la circulación de estas tres enfermedades.

Los mosquitos del género Culex son los que más transmiten el virus del Nilo / Agencias

En 2025 se diagnosticaron en Andalucía 17 casos de dengue, 14 de chikungunya y siete casos sospechosos de zika no confirmados. “Todos eran casos importados, personas que habían viajado a países de Centro y Sur de América. Pero estos casos introducen el virus en nuestra tierra, por lo que debemos estar en alerta para evitar que se propague”, explica Sanz.

Plan activo

Andalucía activa ya el Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores, que incluye el seguimiento del Virus del Nilo y de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.

Este año, la novedad del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores transmisores del Virus del Nilo será el "seguimiento estrecho" de los municipios colindantes con un área en alerta, toda vez que se ha detectado que los mosquitos pueden compartir un hábitat de unos 10 kilómetros.

También se ha indicado que no se ha detectado circulación del virus en ninguna de las 40 trampas que se han mantenido durante el invierno, desde noviembre hasta el 28 de febrero, en las ocho provincias andaluzas.

Trampas de la Junta de Andalucía para insectos transmisores del Virus del Nilo / La Opinión

Durante los meses de marzo y abril, el seguimiento de las trampas centinela pasa de ser quincenal a semanal. “Además, este año incluiremos otras tres trampas móviles en cada provincia que irán cambiando de ubicación para obtener más información sobre la circulación del virus”, ha añadido.

El objetivo de la Junta de Andalucía es “reforzar la anticipación y la capacidad de respuesta de ayuntamientos y diputaciones, facilitar el control de los vectores, identificar de forma precoz la llegada del virus y, en definitiva, reducir al mínimo el riesgo de infección para la población andaluza y proteger a los andaluces”.