Buenavista avanza: luz verde a la reparcelación para más de 1.300 viviendas protegidas

Málaga dará esta semana un nuevo paso urbanístico sobre uno de los suelos llamados a engordar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. El Consejo de Urbanismo tiene previsto aprobar el próximo jueves 12 de marzo el proyecto de reparcelación del sector PA-T.2 (97) SUP-T.10 ‘Buenavista’, un ámbito en el que se contempla la construcción de hasta 1.362 viviendas. Esta activación vuelve a poner el foco sobre la necesidad de sumar suelo y promociones a una ciudad atrapada por el encarecimiento del acceso a la vivienda. En ese tablero, cada avance administrativo cuenta. Y el de este jueves no es menor: supone acercar al papel, un poco más, uno de los desarrollos con mayor peso en la futura oferta de vivienda protegida en Málaga.

La operación permite seguir despejando el camino administrativo de una actuación largamente esperada en el distrito de Teatinos, donde la presión residencial sigue marcando el paso del mercado. El desarrollo se articula a partir de la documentación presentada por CASA 47 Entidad Pública Empresarial, la antigua sociedad estatal de suelo.

La aprobación de la reparcelación no llega sola. El Ayuntamiento ya admitió a trámite el pasado mes de julio el proyecto de urbanización del sector, es decir, el documento que define las obras necesarias para dotar al ámbito de las infraestructuras básicas que necesita para poder desarrollarse.

A ello se suma un trámite relevante: la actuación dispone ya de la autorización ambiental unificada, emitida en febrero por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga. Con este visto bueno, el expediente gana velocidad en uno de los puntos habitualmente más sensibles de cualquier gran transformación urbanística.

Una bolsa de suelo para VPO y equipamientos

El proyecto de reparcelación fija también qué suelos pasarán a manos municipales por cesión obligatoria y gratuita. Entre ellos sobresale la parcela R5.1, de uso residencial, con 2.974 metros cuadrados de superficie y 5.470 metros cuadrados de techo, destinada a la construcción de unas 50 viviendas protegidas.

Pero el reparto no se queda ahí. El Ayuntamiento incorporará además una parcela deportiva, la D1, con 11.870 metros cuadrados; otra de uso social, la S1, con 3.296 metros cuadrados; y dos parcelas para equipamiento escolar, E1 y E2, con 3.149 y 14.357 metros cuadrados, respectivamente.

A ello se añaden nueve parcelas para zonas verdes y jardines, con una superficie conjunta de 49.150 metros cuadrados, así como más de 107.000 metros cuadrados de viario, una pieza decisiva en un sector de esta envergadura.

27,42 hectáreas y 14 parcelas residenciales

El ámbito de Buenavista ocupa una superficie de 27,42 hectáreas. En ese espacio se prevé levantar un máximo de 1.362 viviendas, distribuidas en 14 parcelas residenciales, además de los correspondientes equipamientos públicos, red viaria y espacios libres.

Para uso residencial se reservan 82.943 metros cuadrados, con una edificabilidad global que permitirá desarrollar 14 bloques de viviendas, en su mayoría de planta baja más tres alturas y ático. La excepción estará en las parcelas R5 y R6, donde se permitirá una altura algo mayor: planta baja más cuatro y ático.

El planeamiento incorpora también 1.904 metros cuadrados para uso comercial, además de las reservas ya previstas para instalaciones deportivas, sociales y escolares.

Conexiones, glorieta y paso superior

Uno de los puntos clave del proyecto está en los accesos y las conexiones con el entorno. La nueva urbanización mantiene la base del proyecto aprobado en 2011, pero actualiza soluciones y exigencias técnicas tras el tiempo transcurrido y la adaptación a la legislación actual.

Entre las piezas más destacadas figura la conexión con la A-7054, pendiente todavía de su desdoblamiento, mediante una glorieta de 98 metros de diámetro. También se proyecta la conexión con el sector Universidad a través de un paso superior sobre la A-357, una infraestructura incluida dentro de las cargas del Plan Especial de Infraestructuras Básicas de Teatinos.

Según la propuesta, estas cargas ascienden a unos 1,85 millones de euros e incluyen, entre otras actuaciones, ese paso superior, la glorieta y un colector.

Obras de urbanización por 33,5 millones

El proyecto contempla todas las redes necesarias para poner en pie el nuevo barrio: saneamiento, pluviales, abastecimiento de agua, media y baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones. También se incorporan ajustes en la conexión eléctrica, que deberá enlazar con la subestación Universidad, atravesando terrenos de la UMA, pendiente de autorización.

En materia ambiental, se prevé además que las aguas pluviales del norte del sector desemboquen en el Arroyo Merino mediante un canal trapezoidal a cielo abierto. A eso se suman dos depósitos enterrados de almacenamiento para reutilizar agua sobrante en el riego.

El presupuesto de licitación del proyecto de urbanización asciende a 33.590.759,64 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 20 meses. Los nuevos viales incorporarán además un diseño actualizado, con presencia de carriles bici en buena parte del trazado y continuidad con el sector colindante de Cortijo Merino, actualmente en desarrollo.