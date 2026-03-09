Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva

El nuevo parque Frank Capra está dando sus primeros pasos en el distrito Teatinos-Universidad. El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado las obras de este proyecto llamado a convertirse en uno de los grandes espacios verdes de la ciudad. La actuación cuenta con una inversión municipal de 7,49 millones de euros y permitirá dotar a la zona de un recinto de más de 50.000 metros cuadrados con amplias áreas ajardinadas, equipamientos de ocio y espacios para la práctica deportiva.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por las concejalas de Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental, Carmen Casero y Penélope Gómez, así como por el concejal del distrito Teatinos-Universidad, Borja Vivas, ha participado este lunes en el acto simbólico de inicio de las obras, en el que se ha llevado a cabo la plantación de uno de los árboles que formarán parte del futuro parque.

Plantación del primer árbol que forma parte del nuevo Parque Frank Capra. / Edu Rosa Cervantes

Este nuevo parque Frank Capra de Málaga ha sido concebido como un gran pulmón verde para Teatinos y para el conjunto de la ciudad, además de contribuir a mejorar la imagen del entorno situado junto a la A-357 y la MA-20, dos de los principales ejes viarios de la capital.

¿Qué equipamientos tendrá el nuevo parque?

El diseño del nuevo parque contempla una red de caminos interconectados que estructurarán el recinto y facilitarán distintos usos ciudadanos. En total, estos recorridos ocuparán 9.000 metros cuadrados y estarán ejecutados con diferentes anchuras y materiales, entre ellos pavimentos terrizos ecológicos y hormigones con distintos acabados.

La distribución de estos itinerarios permitirá generar áreas diferenciadas de paseo, descanso y encuentro, además de amplias zonas verdes con sombra. Entre los elementos más destacados del proyecto se encuentra una lámina de agua de 120 metros de longitud, rodeada de arbolado y espacios de estancia, así como una gran plaza central concebida como punto de reunión vecinal y equipada con pérgolas para reforzar las zonas de sombra.

El futuro recinto también incluirá otros espacios pensados para el uso familiar y comunitario, como una gran zona de juegos infantiles, un área deportiva al aire libre y varios puntos de convivencia conectados entre sí.

Caminos entrecruzados del futuro parque de Fran Capra / L.O.

¿Cuántos árboles y palmeras se plantarán?

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto del nuevo parque en Teatinos será su importante componente paisajístico y ambiental. La jardinería prevista incorpora 103 especies diferentes, distribuidas en distintas áreas del parque, incluida una zona forestal que actuará como barrera verde frente a la carretera.

Según el proyecto, el recinto contará con más de 950 nuevos árboles y palmeras, repartidos entre 675 árboles de sombra y 136 palmeras, a los que se suman más de 163 coníferas, entre pinos y cipreses. Además, se crearán 10.000 metros cuadrados de pradera y se plantarán más de 3.000 arbustos, reforzando así el carácter natural del espacio.

¿Tendrá parque canino y zona deportiva?

El parque Frank Capra de Málaga incluirá una zona infantil de 1.778 metros cuadrados, diseñada con juegos adaptados a distintas edades. A ello se añadirá una zona deportiva con equipamiento de gimnasia al aire libre, tres mesas de ping pong, dos canastas y aparatos para la práctica de work out.

En la parte sur del recinto se habilitará además un parque canino de 1.000 metros cuadrados, dotado de cerramientos, pavimento específico para mascotas y dos fuentes para perros, ampliando así la oferta de espacios de esparcimiento para los vecinos del distrito.

Mobiliario urbano, iluminación LED y sistemas sostenibles

El equipamiento del nuevo parque de Teatinos se completará con 132 bancos, 55 papeleras y aparcamientos para bicicletas distribuidos a lo largo del recinto. También se instalarán módulos de aseos, cubiertas textiles tipo vela para generar sombra, varias láminas de agua, una fuente ornamental, cinco fuentes y aseos públicos.

La sostenibilidad tendrá un peso destacado en la ejecución del proyecto. Para los viales y plazas, que suman 3.400 metros cuadrados, se emplearán hormigones y áridos procedentes del reciclado, así como elementos prefabricados con hasta un 30% de material reciclado.

Además, el parque dispondrá de un sistema de riego con casi 20 kilómetros de tuberías, sensores de temperatura y viento alimentados por energía solar y un sistema automatizado de riego telegestionado. En materia de eficiencia, el recinto contará con 201 puntos de luz con tecnología LED y telegestión, así como con un sistema de drenaje de más de 1.200 metros de tuberías, que permitirá almacenar aguas pluviales para reutilizarlas en el riego de la vegetación.

Con esta actuación, el Ayuntamiento avanza en la creación de un nuevo gran espacio verde para Málaga, llamado a reforzar la infraestructura ambiental de Teatinos y a ofrecer nuevas zonas de ocio, deporte y convivencia para la ciudadanía.