Málaga vuelve a sacar el paraguas: la Aemet alerta de la llegada de más lluvias y frío

Frío, lluvias, pero también calor. Así de inestable será el tiempo esta semana en Málaga. Una inestabilidad que se debe al paso de otra pequeña DANA que está atravesando la Península de norte a sur.

Esta presión aislada ya dejó lluvias entre el viernes y el domingo en varias localidades de la provincia de Málaga y seguirá dejándose notar en los primeros días de esta semana.

El tiempo de esta semana en Málaga

Aunque Málaga amanece este lunes con frío, cielos despejados y sol, el tiempo cambiará conforme avance el día. A partir de las 16:00 horas y hastas las 19:00 horas se esperan tormentas en la capital, que continuarán a lo largo de la madrugada del martes.

Las lluvias darán tregua por la mañana, pero los chubascos volverán por la tarde del martes. La inestabilidad está dejándose notar sobre todo en los termómetros, ya que las temperaturas diurnas están siendo frías para la época del año. Las máximas no superarán, al menos hasta el jueves, los 16 grados, con mínimas que se desploman hasta los 8 grados.

A partir del miércoles, la DANA irá abandonando poco a poco la provincia y dando paso al calor. Las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar un clima primaveral, con máximas de 24 grados y mínimas de 15.

Nieve en la provincia de Málaga

Un frío que ya se ha dejado notar en las zonas del interior y la serranía, donde un manto blanco de nieve cubre los picos más altos de la provincia de Málaga.

Por estas nevadas están en alerta amarilla y naranja varios puntos de Andalucía, como Guadix, Cazorla o Baeza, donde se espera que la nieve llegue a acumular 5 centímetros, con una cota de nieve entre 900 y 1.000 metros. “Estas acumulaciones se esperan por encima de 1.200 metros”, advierte la Aemet.