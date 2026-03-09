Un preso de Alhaurín de la Torre muerde en la mano a un funcionario y agrede a otro tras un incidente en el comedor

ACAIP-UGT denuncia un nuevo y grave incidente en la prisión de Alhaurín de la Torre, donde dos funcionarios resultaron heridos tras la presunta agresión de un interno conflictivo. Según el sindicato mayoritario de Instituciones Penitenciarias, los hechos ocurrieron este pasado domingo el módulo 13 de la cárcel durante el horario de distribución de la comida adaptada al Ramadán, una opción que tienen más de medio centenar de internos musulmanes de recoger los alimentos en el horario de la cena para consumirlos durante la noche.

La organización sindical ha explicado que varios reclusos de ese módulo solicitaron prolongar el horario habitual para poder consumirlos en el comedor antes de subir a las celdas, pero la negativa del funcionario responsable, "motivada por la necesidad de mantener los horarios y la organización ordinaria del módulo que afecta al conjunto de internos y al funcionamiento general del centro, provocó un enfrentamiento con uno de los internos". Este recluso, al que describen como de gran corpulencia y con antecedentes de conductas violentas, "se encaró con el funcionario, que tuvo que conducirlo a la zona de seguridad y dar aviso a la jefatura de servicios".

El sindicato recuerda que la prisión tiene capacidad para 836 internos, pero actualmente acoge a más de 1.300 con una plantilla claramente insuficiente

La versión del sindicato añade que en ese momento un grupo numeroso de internos intentó acceder de forma conjunta a dicha zona, llegando a forzar el mecanismo de apertura de una de las puertas e intentando aproximarse a la oficina de los funcionarios mientras proferían amenazas e insultos. "La rápida intervención de los jefes de servicio y del resto de funcionarios permitió contener la situación y evitar que el incidente escalara aún más, restableciendo el orden en el módulo tras unos momentos de gran tensión", han explicado.

Agresión a dos funcionarios

El incidente continuó durante el traslado del interno conflictivo, ya que presuntamente agredió a dos funcionarios que resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió en una mano un mordisco que el guante de seguridad mitigó y otro compañero recibió golpes también en una mano y el cuello, ha detallado el sindicato a este diario. Además, la ausencia en ese momento de un médico para autorizar el traslado del interno a aislamiento, este tuvo que ser conducido provisionalmente a la enfermería, un espacio que ACAIP-UGT asegura no estar concebido para gestionar situaciones de agresividad de este tipo.

Desde el sindicato han destacado que la profesionalidad de los funcionarios evitó que el incidente fuera a más cuando varias decenas de internos se concentraron en un momento de "gran tensión, pero han vuelto a recordar el problema estructural que sufren las instalaciones, con capacidad para 836 internos, pero que, aseguran, alberga actualmente a "más de 1.300 con una plantilla claramente insuficiente. A esto añaden la complicación que supone no contar con recursos esenciales como "la presencia continuada de personal facultativo que permita aplicar con normalidad las medidas regimentales previstas".